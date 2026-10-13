[GALLERY] Peugeot RCZ Vision ra mắt - Coupe điện thiết kế đậm chất tương lai

Hãng xe Peugeot vừa chính thức trình làng mẫu xe thử nghiệm RCZ Vision. Đây là bản phác họa lại dòng coupe thể thao RCZ lừng danh một thời, mang trên mình thiết kế hiện đại cùng chuỗi công nghệ đột phá định hình tương lai của tập đoàn Stellantis.

Peugeot RCZ Vision sở hữu ngôn ngữ thiết kế mới mang tên "Feline Future", nhấn mạnh vào sự tinh tế, thanh thoát nhưng vẫn bộc lộ nét thể thao khỏe khoắn. Phần đầu và đuôi xe nổi bật với dải đèn nhận diện ba móng vuốt đặc trưng nhưng được bố trí nằm ngang, kết hợp đồ họa "RCZ" đục lỗ vi mô độc đáo trên cản trước.

Thân xe được tạo dáng cơ bắp với vòm bánh xe rộng, đi kèm phần mui kính bóng bẩy kéo dài. Nhờ thiết kế bộ pin mỏng chỉ 110 mm, chiều cao tổng thể của xe được hạ thấp tối đa nhằm tối ưu hóa tính khí động học.

Khác với phiên bản tiền nhiệm ra mắt giai đoạn 2009 - 2015, không gian hàng ghế sau trên bản concept này được tối ưu hóa để vừa vặn cho người trưởng thành.

Bên trong nội thất, Peugeot RCZ Vision sở hữu vô-lăng dạng chữ nhật Hypersquare tích hợp công nghệ đánh lái điện tử (steer-by-wire). Hệ thống này cho phép biến đổi tỷ số truyền theo tốc độ: ở tốc độ thấp khi đỗ xe, người lái chỉ cần quay chưa tới một vòng để hết hành trình lái, trong khi tỷ số truyền sẽ đầm chắc hơn khi xe di chuyển ở tốc độ cao.

Không gian điều khiển i-Cockpit cũng nhận được sự điều chỉnh mới. Bảng đồng hồ hiển thị các thông số quan trọng như vận tốc hay dung lượng pin vẫn nằm phía trên vô-lăng để người lái dễ quan sát. Tuy nhiên, xe cắt giảm các màn hình cảm ứng cỡ lớn gây xao nhãng, thay vào đó là các màn hình micro LED cho phép tùy chỉnh thông tin hiển thị hoặc tắt hoàn toàn màn hình trung tâm.

Dưới lớp vỏ của RCZ Vision là nền tảng khung gầm STLA One thế hệ mới do tập đoàn Stellantis phát triển. Mẫu coupe này mang cấu hình thuần điện với hệ thống điện áp 1.000V và công nghệ pin thể rắn, cho phép dung lượng pin sạc từ 10% lên 80% chỉ trong khoảng 10 phút.

Hệ truyền động của xe sản sinh công suất tối đa 493 mã lực (500 PS), cùng phạm vi hoạt động đạt khoảng 600 km (373 mile) sau mỗi lần sạc đầy. Mức tiêu thụ năng lượng được tối ưu ở ngưỡng 11,5 kWh/100 km, tương đương dung lượng pin sử dụng vào khoảng 69 kWh.

Khả năng sản xuất RCZ Vision vẫn chưa được xác nhận. Phân khúc coupe thể thao hiện có quy mô tương đối hẹp, khiến việc phát triển một mẫu xe chuyên biệt trở thành bài toán thương mại không đơn giản. Tuy nhiên, sự trở lại của những mẫu coupe điện trong tương lai có thể tạo thêm cơ sở để Peugeot cân nhắc hướng đi này.

Ngay cả khi RCZ Vision không được đưa vào sản xuất nguyên bản, thiết kế ngoại thất, cách bố trí khoang lái và các công nghệ nền tảng của mẫu xe vẫn có thể ảnh hưởng đến những sản phẩm Peugeot trong các năm tới.

Video: Giới thiệu mẫu xe điện Peugeot RCZ Vision.