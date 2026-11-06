[GALLERY] Pagani trình làng hypercar Huayra đặc biệt 'hàng thửa' cuối cùng

Pagani đã khép lại chuỗi xe kỷ niệm sinh nhật lần thứ 70 của nhà sáng lập hãng - Horacio Pagani - bằng việc ra mắt Huayra 70 Anima. Đây là mẫu xe độc bản thứ ba và cũng là mảnh ghép cuối cùng nằm trong bộ ba đặc biệt do chính sáng lập viên Horacio Pagani đặt hàng nhân dịp cột mốc cá nhân, nối tiếp hai phiên bản Trionfo và Derecho trước đó.

Tên gọi "Anima" trong tiếng Ý có nghĩa là "tâm hồn", tượng trưng cho tinh thần của nhà máy hoạt động như xưởng thủ công Atelier Pagani được hiện thực hóa dưới hình hài một cỗ máy tốc độ. Mặc dù dòng xe Huayra dự kiến đã nhường vị trí cho Utopia từ năm 2022, các phiên bản độc bản đặc biệt vẫn tiếp tục kéo dài vòng đời của dòng siêu xe này.

Về mặt ngoại thất, Pagani Anima sở hữu thiết kế táo bạo nhất trong cả ba xe. Thân vỏ kết hợp giữa sợi carbon để trần và nước sơn kim loại thửa riêng có trộn bột kim cương, điểm xuyết các đường sọc lá bạch kim cùng chi tiết màu xanh Inky Blue trên nền cấu trúc khung gầm bằng sợi carbon và nhôm.

Gói khí động học được nâng cấp mạnh mẽ với hốc gió và vây khí lớn phía sau khoang lái, khung gia cường bảo vệ khi xe lật độc lập, cánh gió bắt cố định, bộ khuếch tán kích thước lớn cùng các khe thoát gió phía sau.

Điểm nhấn ở đuôi xe là hệ thống xả 6 ống thửa riêng phủ gốm trắng, để lộ khối động cơ V12 tăng áp kép phía trước. Nội thất Anima kết hợp giữa da màu trắng, các đường nét nhấn nhá màu xanh, các chi tiết kim loại gia công cơ khí để trần và hệ thống phím bấm đặc trưng của Pagani.

Tương tự như mẫu Pagani Huayra Epitome ra mắt năm 2024, chiếc hypercar Anima phiên bản đặc biệt "hàng thửa" này cũng được trang bị hộp số sàn 7 cấp với cơ cấu chuyển số và 3 pedal lộ thiên.

Pagani Huayra 70 Anima được trang bị khối động cơ V12 dung tích 6.0L tăng áp kép do AMG cung cấp. Động cơ này đã được tinh chỉnh để đạt công suất tối đa 851 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm, hoàn toàn không sử dụng hệ thống trợ lực điện hybrid.

Sức mạnh được truyền tới các bánh sau thông qua hộp số sàn 7 cấp do Xtrac phát triển và bộ vi sai chống trượt cơ điện tử. Xe được trang bị hệ thống treo trước tay đòn kép cùng bộ giảm xóc điều chỉnh điện tử liên kết 4 bánh.

Hệ thống phanh sử dụng đĩa gốm carbon kết hợp kẹp phanh Brembo. Xe sở hữu bộ mâm kích thước 20 inch ở phía trước và 21 inch ở phía sau, đi cùng bộ lốp hiệu suất cao Pirelli P Zero Trofeo R thông số 265/30 R20 và 355/25 R21.

Theo ông Lorenzo Kerkoc, đại diện bộ phận thiết kế của Pagani, đội ngũ kỹ sư đã làm việc cùng chủ nhân chiếc xe trong hơn một năm để hiện thực hóa ý tưởng cá nhân. Sự ra mắt của Anima đã chính thức khép lại dự án bộ ba Pagani Huayra 70 độc bản.

Video: Pagani trình làng siêu xe hypercar Huayra đặc biệt cuối cùng.