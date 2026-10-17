[GALLERY] Ô tô lắp đèn LED siêu sáng gây chói mắt người đi đường ở Hà Nội

Dù nhiều tuyến đường tại Hà Nội đã được trang bị hệ thống chiếu sáng, một số tài xế ô tô vẫn sử dụng đèn LED công suất lớn khi lưu thông trong đô thị. Ánh sáng chiếu trực diện hoặc từ phía sau có thể khiến người điều khiển phương tiện khác khó quan sát, ảnh hưởng đến khả năng xử lý tình huống và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra va chạm.

Theo ghi nhận của PV, khoảng 20h30, trên đường Cầu Bươu, đoạn qua ngã ba Phạm Tu – Xa La, một số ô tô tải vẫn bật đèn LED công suất lớn dù khu vực có hệ thống chiếu sáng và đông dân cư. Đến khoảng 21h09, tại nút giao này, một ô tô bồn trộn bê tông mang biển kiểm soát Hà Nội sử dụng nhiều đèn rọi về phía sau, khiến tài xế xe tải đi phía sau phải lấy tay che mặt để tránh bị chói mắt.

Tình trạng tương tự được ghi nhận trên đường Trần Phú, đoạn qua nút giao Nguyễn Văn Lộc. Dù tuyến đường có nhiều cột đèn chiếu sáng, một số ô tô tải vẫn bật hai đèn bi cầu có cường độ sáng lớn. Không chỉ xe tải, xe khách và ô tô con cũng được ghi nhận sử dụng các loại đèn siêu sáng khi tham gia giao thông.

Ánh sáng quá mạnh từ một số phương tiện gây khó chịu, ảnh hưởng đến khả năng quan sát của người đi đường. Trong điều kiện giao thông đô thị đông đúc, người lái xe phải liên tục theo dõi phương tiện phía trước, phía sau, người đi bộ và các tình huống phát sinh tại nút giao. Khi bị ánh sáng chiếu trực tiếp vào mắt, khả năng nhận diện chướng ngại vật và khoảng cách có thể bị ảnh hưởng.

Đối với người điều khiển xe máy, việc bất ngờ bị đèn ô tô chiếu gây lóa có thể khiến họ khó quan sát mặt đường, vạch kẻ đường hoặc phương tiện phía trước. Nếu phản ứng bằng cách phanh gấp, đánh lái hoặc né tránh thiếu kiểm soát, nguy cơ va chạm có thể tăng lên. Với tài xế ô tô, ánh sáng chói từ xe đi ngược chiều cũng gây khó khăn trong việc xác định vị trí và diễn biến giao thông, nhất là vào ban đêm.

Cần phân biệt việc sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng đúng thiết kế, đúng quy định với hành vi tự ý lắp thêm đèn hoặc sử dụng thiết bị chiếu sáng không phù hợp. Không phải mọi loại đèn LED đều vi phạm pháp luật. Việc xác định vi phạm phải căn cứ vào tình trạng thực tế của phương tiện, quy định kỹ thuật và hành vi cụ thể của người điều khiển.

Theo điểm a khoản 3 Điều 13 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô lắp thêm đèn phía trước, phía sau, trên nóc, dưới gầm hoặc một hay cả hai bên thành xe, trừ đèn sương mù dạng rời được lắp theo quy định, bị phạt tiền từ 1-2 triệu đồng. Hành vi này còn bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe theo quy định tại nghị định. Vì vậy, chủ phương tiện cần kiểm tra hệ thống chiếu sáng, không tự ý bổ sung thiết bị trái quy định và khắc phục những bất thường có thể ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội đã triển khai các tổ công tác tuần tra lưu động nhằm phát hiện, xử lý những trường hợp độ thêm đèn, còi hơi. Hoạt động kiểm tra, xử lý cần đi đôi với tuyên truyền để người dân hiểu rõ trách nhiệm sử dụng phương tiện đúng quy định. Người lái xe cần lựa chọn chế độ đèn phù hợp với điều kiện đường sá, không sử dụng đèn gây chói mắt người khác và duy trì khoảng cách an toàn khi lưu thông.

Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm, người dân có thể phản ánh tới cơ quan chức năng, cung cấp thông tin về thời gian, địa điểm và hình ảnh nếu có điều kiện ghi nhận an toàn. Người tham gia giao thông không nên tự ý truy đuổi hoặc thực hiện hành vi nguy hiểm để ghi hình.

Bảo đảm an toàn giao thông không chỉ phụ thuộc vào hạ tầng và hoạt động tuần tra, kiểm soát mà còn bắt đầu từ ý thức của mỗi người lái xe, trong đó có việc sử dụng đèn đúng quy định và tôn trọng tầm nhìn của những người cùng tham gia giao thông.

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