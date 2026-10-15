[GALLERY] 'Núi' quần áo bỏ hoang giữa Hà Nội gây ô nhiễm môi trường

Ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, những bao tải chứa quần áo, chăn, vải chất chồng trên khu đất ven đường, xen lẫn khu vực vỉa hè, tạo nên hình ảnh nhếch nhác giữa đô thị Hà Nội.

Phần lớn số đồ này không được bảo quản, phơi mưa nắng trong thời gian dài, dẫn đến ẩm mốc, bốc mùi và hư hại, nhiều món không còn khả năng sử dụng. Địa điểm tập kết nằm tại khu vực dự án đường nối từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, thuộc phường Từ Liêm, cách đường Phạm Hùng khoảng hơn 100m.

Số lượng lớn quần áo, chăn, vải cũ tại đây tồn tại trong thời gian dài, gây mất mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Điều đáng nói, đây không phải một vài túi đồ bị bỏ quên mà là khối lượng quần áo lớn được tập kết liên tục, tăng dần theo thời gian.

Những bao tải nối tiếp nhau, nhiều vị trí được phủ bạt sơ sài, nhưng không có dấu hiệu cho thấy số đồ được phân loại, bảo quản hoặc chuyển đi kịp thời. Hiện đã có một số người dân tìm đến đây để chọn lọc những bộ quần áo có thể còn sử dụng được.

Với khối lượng quần áo lớn được tập kết trong thời gian dài, việc làm rõ ai đưa số đồ này đến, quá trình tập kết diễn ra như thế nào và vì sao chúng không được xử lý kịp thời là điều cần thiết.

Bởi nếu chỉ dừng lại ở việc thu dọn đống quần áo hiện hữu, những câu hỏi về nguồn gốc, trách nhiệm và nguy cơ tái diễn vẫn chưa được giải đáp đầy đủ.

Được biết, máy xúc đã được huy động đến khu vực để phục vụ công tác thu dọn. Quần áo được các công nhân chuyển lên xe chuyên dụng, sau đó vận chuyển đi nơi khác để xử lý theo quy định.

Lãnh đạo UBND phường Từ Liêm cho biết công ty môi trường đang tiến hành thu dọn số quần áo nói trên và vận chuyển về bãi rác tại Sóc Sơn để xử lý theo quy định. Chính quyền địa phương dự kiến công việc sẽ hoàn thành trong khoảng 2-3 ngày, trả lại cảnh quan cho khu vực.

Cũng theo thông tin từ lãnh đạo địa phương, lực lượng Công an đã làm việc với trường hợp có hành vi tập kết quần áo trong phạm vi dự án đường nối Phạm Hùng – Lê Đức Thọ để xử lý theo quy định của pháp luật. Việc tổ chức thu dọn là cần thiết nhằm khắc phục tình trạng mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Tuy nhiên, điều người dân quan tâm không chỉ là bao giờ những đống quần áo biến mất, mà còn là ai phải chịu trách nhiệm đối với việc tập kết kéo dài, gây ra tình trạng nhếch nhác tại khu vực này.

Một khối lượng đồ lớn không thể tự nhiên xuất hiện và tăng lên qua nhiều tháng. Quá trình tập kết, việc quản lý khu đất, trách nhiệm của người đưa đồ đến và biện pháp ngăn chặn cần được làm rõ trên cơ sở xác minh thực tế.

Nếu quần áo được thu gom với mục đích tái sử dụng, việc không có phương án bảo quản, phân loại và xử lý kịp thời đã khiến nhiều vật dụng có thể còn giá trị sử dụng bị hư hỏng.

Nếu đây là chất thải cần xử lý, việc tập kết kéo dài tại khu đất ven đường càng đòi hỏi phải xác định rõ trách nhiệm và phương án khắc phục theo quy định.

Câu chuyện “núi” quần áo bỏ hoang giữa Hà Nội vì thế không đơn thuần là chuyện dọn dẹp một điểm mất vệ sinh.

Đó còn là bài toán về trách nhiệm đối với môi trường, ý thức sử dụng không gian công cộng và hiệu quả quản lý tại khu vực có hoạt động tập kết vật dụng trong thời gian dài.

Để tránh một “núi” quần áo khác xuất hiện, điều quan trọng hơn là phải làm rõ nguồn gốc số đồ, xác định người liên quan và xử lý trách nhiệm trên cơ sở kết quả xác minh của cơ quan chức năng.