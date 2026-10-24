[GALLERY] Nữ ca sĩ từng được G-Dragon 'thả tim', lọt đề cử đẹp nhất thế giới

Mới đây, Phương Ly là nghệ sĩ Việt tiếp theo được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 do TC Candler công bố. Với nhan sắc nổi bật cùng phong cách thời trang biến hóa linh hoạt, cô tiếp tục khẳng định sức hút riêng trong làng giải trí Việt. Ảnh: FB Phương Ly

Phương Ly từng là một trong những hot girl đời đầu nổi tiếng vào những năm 2010. Cô ghi dấu ấn với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét hài hòa, đôi mắt cuốn hút và nụ cười ngọt ngào. Qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung, rạng rỡ, được đông đảo người hâm mộ ưu ái gọi bằng biệt danh “vợ quốc dân”. Ảnh: FB Phương Ly

Nhắc đến Phương Ly, nhiều khán giả còn nhớ khoảnh khắc nữ ca sĩ được thần tượng K-pop G-Dragon tương tác trên mạng xã hội vào năm 2025. Sau khi đăng tải hình ảnh chụp chung với G-Dragon, cô khiến cộng đồng mạng xôn xao khi phát hiện tài khoản Instagram chính chủ của G-Dragon thả tim bài đăng của mình. Ảnh: FB Phương Ly

Dù chỉ là một lượt tương tác trên mạng xã hội, hành động này vẫn đủ khiến Phương Ly phấn khích và trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi. Nhiều người hâm mộ hài hước gọi đây là “đỉnh cao sự nghiệp fan girl”, bởi nữ ca sĩ không chỉ có cơ hội gặp gỡ, chụp hình cùng thần tượng mà còn được chính G-Dragon tương tác công khai trên mạng xã hội. Ảnh: FB Phương Ly

Bên cạnh những câu chuyện thú vị ngoài âm nhạc, nhan sắc là một trong những yếu tố giúp Phương Ly duy trì sức hút suốt nhiều năm. Nữ ca sĩ có thể biến hóa từ hình ảnh nàng thơ dịu dàng, trong trẻo sang phong cách cá tính, hiện đại và quyến rũ. Sự linh hoạt trong cách xây dựng hình ảnh giúp cô luôn tạo được điểm nhấn mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Ảnh: FB Phương Ly

Không chỉ được chú ý bởi ngoại hình, Phương Ly còn từng bước xây dựng vị trí riêng trong làng nhạc Việt. Cô ghi dấu với nhiều ca khúc được khán giả yêu thích như: Mặt trời của em, Thằng điên, Anh là ai, Missing you... Những sản phẩm mang màu sắc âm nhạc trẻ trung, giai điệu bắt tai góp phần giúp nữ ca sĩ tiếp cận đông đảo khán giả. Ảnh: FB Phương Ly

Bước ngoặt đáng chú ý trong hình ảnh của Phương Ly được nhắc đến vào cuối năm 2025, sau chương trình Em xinh say hi. Nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi thay đổi diện mạo quen thuộc, chuyển từ làn da trắng sáng sang tông da nâu khỏe khoắn theo xu hướng làm đẹp mang hơi hướng Âu Mỹ. Ảnh: FB Phương Ly

Phong cách mới của Phương Ly nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nếu trước đây, cô thường gắn liền với hình ảnh ngọt ngào, trong trẻo thì diện mạo mới lại mang đến cảm giác trưởng thành, thời thượng và có phần táo bạo. Việc mạnh dạn thử nghiệm phong cách cũng cho thấy nữ ca sĩ không ngại làm mới bản thân sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: FB Phương Ly

Đến giữa năm 2026, Phương Ly bắt đầu có những động thái hướng trở lại tông da sáng quen thuộc. Dù theo đuổi phong cách nào, nữ ca sĩ vẫn có lợi thế nhờ đường nét gương mặt hài hòa, thần thái cuốn hút và khả năng biến hóa trước ống kính. Ảnh: FB Phương Ly

Việc được đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 một lần nữa đưa tên tuổi Phương Ly đến gần hơn với sự chú ý của công chúng. Từ hot girl đời đầu, nữ ca sĩ sở hữu nhiều bản hit đến cô gái từng khiến cộng đồng mạng thích thú vì được G-Dragon thả tim, Phương Ly cho thấy sức hút không chỉ đến từ nhan sắc mà còn từ cá tính và dấu ấn riêng. Ảnh: FB Phương Ly

Phương Ly khoe cận gương mặt xinh đẹp. Clip: FB Phương Ly