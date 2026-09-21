[GALLERY] Nora Metro - MPV điện giá chỉ 300 triệu 'nhái' y hệt Toyota Alphard

Thương hiệu Nora của Pakistan đang chuẩn bị giới thiệu hai mẫu ôtô điện mới tại thị trường nội địa, gồm Neo và Metro. Trong đó, thu hút sự chú ý của giới truyền thông nước ngoài hơn cả là Nora Metro vì mẫu xe này sở hữu thiết kế như phiên bản thu nhỏ của "chuyên cơ mặt đất" Toyota Alphard.

Mẫu xe MPV thuần điện Nora Metro 2026 này được xếp vào nhóm xe bốn bánh L7 với kích thước nhỏ. Theo đó, xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.900 x 1.800 x 1.800 mm và chiều dài cơ sở chỉ 2.360 mm.

Bên ngoài, Nora Metro trông như sự kết hợp giữa hai mẫu MPV cao cấp Toyota Alphard và Vellfire. Trong đó, khu vực đầu xe với lưới tản nhiệt cỡ lớn và hai hốc gió nằm dọc đi kèm các nan mạ crôm nằm ngang, không khác gì Toyota Vellfire.

Khu vực phía sau, đặc biệt là cụm đèn hậu, lại như được bê nguyên từ Toyota Alphard sang. Nora Metro 2026 thuần điện được trang bị đèn pha LED, dải đèn LED định vị ban ngày và bộ mâm 14 inch, nằm trong lốp 195/70R14.

Bên trong Nora Metro là không gian nội thất 5 chỗ ngồi. Xe sở hữu một số tính năng tiện nghi và an toàn hướng đến nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị.

Xe được trang bị hệ thống thông tin giải trí với màn hình cảm ứng 10 inch, 4 cửa sổ chỉnh điện, mở cửa không cần chìa khóa và khởi động bằng nút bấm. Thêm vào đó là phanh đĩa 4 bánh, phanh đỗ xe điện tử, camera lùi, khóa cửa trung tâm, hệ thống sưởi, kết nối USB và vô lăng đa chức năng.

"Trái tim" của Nora Metro là 1 mô-tơ đặt phía sau với công suất tối đa 4 kW (khoảng 5,3 mã lực). Với bộ pin LFP có dung lượng 23,1 kWh, xe sở hữu phạm vi di chuyển được công bố lên tới 300 km. Tốc độ tối đa đạt 70 km/h trong khi thời gian sạc dự kiến từ 6-8 giờ.

Hiện công ty Nora chưa công bố giá bán chính thức của Metro chạy điện tại thị trường Pakistan. Tuy nhiên, Nora cho biết mẫu ôtô điện này sẽ có giá dưới 3 triệu Rupee (khoảng 300 triệu đồng).

Mức giá này đưa mẫu xe MPV Nora Metro 2026 vào nhóm tương đối dễ tiếp cận so với nhiều mẫu ôtô điện khác tại thị trường Pakistan. Tuy nhiên, giá bán chính thức cuối cùng sẽ quyết định vị thế của xe trên thị trường nội địa.

Video: Xe chi tiết Nora Metro 2026 - xe MPV điện giá siêu rẻ.