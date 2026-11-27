Trong khi những người yêu thích các mẫu xe địa hình Nissan tại Mỹ vẫn kiên nhẫn chờ đợi mẫu SUV khung gầm rời Xterra mới dự kiến ra mắt vào cuối năm 2028 với hệ truyền động hybrid V6, các thị trường khác lại sắp đón nhận một đối thủ khác của Toyota Land Cruiser. Mẫu xe này hồi sinh tên gọi Terrano và sẽ được sản xuất tại Trung Quốc.

Nissan từng giới thiệu mẫu xe Terrano PHEV Concept tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 vào hồi tháng 4 năm nay, hé lộ về một phiên bản thương mại trong tương lai. Đến nay, những hình ảnh và thông số kỹ thuật đầu tiên của Nissan Terrano phiên bản sản xuất hàng loạt vừa xuất hiện trong hồ sơ đăng ký của Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Trung Quốc (MIIT) trước khi mẫu xe chính thức ra mắt.

Terrano 2027 là sản phẩm của liên doanh Zhengzhou Nissan. Thiết kế vuông vức của xe bám sát phiên bản concept với phần đầu xe dựng đứng, cản trước hầm hố và vòm bánh cơ bắp. Tuy nhiên, một số chi tiết đã được tinh giản so với phiên bản concept. Cụ thể, phiên bản thương mại không còn các dải đèn LED bổ trợ phía trước, lưới tản nhiệt 3 khe phát sáng hay giá nóc cầu kỳ như trên Nissan Terrano PHEV Concept.

Nissan Terrano 2027 cũng sử dụng cụm đèn hậu truyền thống hơn và ốp bánh dự phòng đơn giản hơn. Các phiên bản hybrid sạc điện sẽ được phân biệt với bản sử dụng động cơ đốt trong nhờ cửa cốp sơn đen, kết hợp thanh ngang sơn cùng màu thân xe để giữ lốp dự phòng.

Theo hồ sơ của MIIT, Nissan Terrano có chiều dài 5.098 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Như vậy, mẫu SUV này ngắn hơn 227 mm so với Nissan Patrol nhưng dài hơn 110 mm so với Toyota Land Cruiser Prado.

Mẫu SUV này sử dụng cấu trúc khung gầm rời phát triển từ xe bán tải Nissan Frontier Pro dành cho thị trường Trung Quốc. Các thông số chạy địa hình trên lý thuyết khá hứa hẹn với góc tiếp cận 36 độ và góc thoát 31 độ. Ngoài ra, tất cả phiên bản đều có khả năng kéo tối đa 2.500 kg.

Hồ sơ đăng ký của MIIT cũng liệt kê nhiều trang bị tùy chọn của Nissan Terrano mới, gồm cửa sổ trời, bậc lên xuống bên sườn, cánh gió mui, móc kéo cùng các thiết kế cản trước/sau và mâm khác nhau. Nội thất hiện vẫn chưa được tiết lộ nhưng có thể dùng chung với Nissan Frontier Pro.

Bên cạnh đó, hồ sơ đăng ký cũng xác nhận phiên bản thương mại của Nissan Terrano sẽ có 3 tùy chọn động cơ, bao gồm máy xăng, máy dầu và hybrid sạc điện (PJHEV). Phiên bản máy xăng sử dụng động cơ 4 xi-lanh tăng áp, dung tích 2.0L, sản sinh công suất tối đa 255 mã lực. Trong khi đó, động cơ diesel 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.3L tạo ra công suất tối đa 188 mã lực. Cả hai phiên bản đều có tốc độ tối đa 170 km/h.

Phiên bản PHEV kết hợp động cơ xăng tăng áp 2.0L có công suất tối đa 204 mã lực với một mô-tơ điện mạnh 76 mã lự. Hệ thống cho tổng công suất tối đa 268 mã lực. Trong khi đó, năng lượng được lưu trữ trong bộ pin lithium-sắt-phosphate (LFP) nhưng chưa rõ dung lượng. Tốc độ tối đa của phiên bản này nhỉnh hơn, đạt 180 km/h.

Dự kiến, những thông tin chi tiết hơn của mẫu xe SUV địa hình Nissan Terrano 2027 sẽ được công bố trong vài tháng tới. Bên cạnh thị trường nội địa Trung Quốc, mẫu xe địa hình này nhiều khả năng sẽ được xuất khẩu sang các khu vực khác.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV địa hình Nissan Terrano 2027.