[GALLERY] Nissan ra mắt Sentra SE-R mạnh 300 mã lực và Z mới tại SEMA 2026

Nissan trở lại Triển lãm SEMA 2026 với sự hồi sinh của dòng Sentra Spec-V cùng hai bản concept Z truyền cảm hứng cho người hâm mộ, mỗi mẫu xe mang đến một góc nhìn mới mẻ về hiệu năng Nissan và những khả năng cá nhân hóa vô hạn.

"Những dự án này là cơ hội để Nissan tận hưởng niềm đam mê chung đó, lấy cảm hứng từ người hâm mộ lẫn các đội ngũ nội bộ của mình, đồng thời trình diễn những gì có thể làm được với các dòng xe như Sentra và Z.", ông Kim Less - Phó Chủ tịch Phụ trách Dịch vụ Hậu mãi & Lòng trung thành của Khách hàng tại Nissan Châu Mỹ cho biết.

Nissan Sentra SE-R ﻿Sentra SE-R ra mắt lần đầu với thế hệ B13 vào đầu những năm 90, và đó không chỉ là sedan cỡ nhỏ thông thường. Sở hữu động cơ SR20DE công suất 140 mã lực, hệ thống treo độc lập, phanh đĩa bốn bánh và vi sai chống trượt dạng nhớt...

Mẫu xe hai cửa nhỏ gọn này đã vượt xa kỳ vọng so với phân khúc, khiến những chiếc xe thể thao đắt tiền hơn phải dè chừng. Đến 35 năm sau, Nissan đã trở lại tại sự kiện SEMA 2026 với mẫu concept Sentra Spec-V.

Nissan đã dồn toàn lực vào hiệu năng. Sentra Spec-V mượn các linh kiện và nguồn cảm hứng từ hai nhánh hoàn toàn khác biệt trong gia đình Nissan là GT-R và Juke NISMO RS. Dưới nắp ca-pô, Sentra SE-R được trang bị động cơ tăng áp MR20DD 2.0 L tạo ra công suất lên tới 300 mã lực tại bánh.

Xe sử dụng bộ tăng áp Garrett G25-550, két làm mát khí nạp Garrett gắn phía trước, tay biên rèn Carrillo, piston JE và hệ thống phun nhiên liệu cổng phụ để bổ trợ. Các trang bị nâng cấp nội lực được gia cố, bơm nhiên liệu AEM và một miếng đệm cổ góp nạp tùy chỉnh từ Jim Wolf Technologies để cung cấp nhiên liệu cho các kim phun phụ.

Toàn bộ sức mạnh ấy được truyền qua hộp số sàn 6 cấp được lấy từ Juke NISMO RS, nay đã được gia cố lại để đáp ứng công việc. Xe cũng có vi sai chống trượt dạng cơ, bánh đà trọng lượng nhẹ, ly hợp nâng cấp và cần số hành trình ngắn để giữ cho cảm giác lái thêm phần phấn khích.

Hệ thống phanh lấy từ R35 GT-R NISMO, với cùm phanh Brembo 6 piston ở phía trước và 4 piston ở phía sau, kẹp chặt vào các đĩa phanh hai mảnh cỡ lớn. Toàn bộ cỗ máy lăn bánh trên bộ mâm rèn 19 inch NISMO LM-RS1 bọc trong bộ lốp bám đường Yokohama ADVAN NEOVA AD09 bản 265.

Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 ﻿Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2 được phát triển nội bộ bởi Đội ngũ Tăng tốc Nissan (Nissan Acceleration Team - NAT) — một nhóm nhân viên hoàn toàn tự nguyện theo đuổi thể thao tốc độ. Chiếc xe đua chuyên dụng này đưa dòng Z từ đường phố bước vào các giải đấu SCCA.

Project NAT2 Z được hoàn thiện theo quy chuẩn giải đua SCCA Touring 2 với các nâng cấp về động cơ, hệ thống treo và hệ thống phanh kết hợp giữa các linh kiện NISMO và linh kiện độ ngoài.

Bên trong cabin Nissan Project NAT2 SCCA Touring 2, nội thất đã được lột bỏ và lắp thêm khung chống lật cùng các trang thiết bị an toàn tiêu chuẩn giải đua.

Concept Datsun S30 ﻿Đối tác lâu năm của Nissan, nhà vô địch Formula Drift kiêm người hâm mộ dòng Z — Chris Forsberg đã mang lại hơi thở hiện đại cho chiếc Z nguyên bản thông qua bản concept S30 mang phong cách restomod này.

Bản độ kết hợp kiểu dáng không thể nhầm lẫn của S30 với hệ truyền động V6 tăng áp đôi từ chiếc Nissan Z thế hệ mới, kết nối hai thế hệ của dòng xe thể thao biểu tượng.

Forsberg và đội ngũ của mình đã nâng cấp động cơ bằng các phụ tùng NISMO, thay thế các mảng thân xe chính bằng sợi carbon siêu nhẹ, đồng thời thêm các chi tiết hệ thống treo và phanh tùy chỉnh. Đây là một góc nhìn hiện đại về chiếc Z nguyên bản, được chế tạo bởi một người đam mê hiểu rõ dòng xe này từ trong ra ngoài.

VIdeo: Xem chi tiết Nissan Sentra Spec V mới.