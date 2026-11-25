Zhengzhou Nissan vừa giới thiệu một mẫu xe van cỡ nhỏ mới tại thị trường Trung Quốc với kiểu dáng quen thuộc và hệ truyền động điện hóa. Mẫu xe này thực chất là phiên bản nâng cấp toàn diện của mẫu xe van Nissan NV200 vốn đã ra mắt lần đầu vào năm 2009.

Tuy nhiên, phiên bản mới của mẫu xe minivan Nissan NV200 không chỉ thay đổi các tấm thân vỏ mà còn được thiết kế lại khoang nội thất với công nghệ hiện đại và trang bị hệ truyền động hybrid sạc điện (PHEV) có khả năng dẫn động 4 bánh. Xe vừa được tại sự kiện Nissan Day tổ chức ở Chu Hải. Trung Quốc.

Mẫu xe van này từng xuất hiện trong những hình ảnh rò rỉ tại Trung Quốc cách đây vài tháng. Giờ đây, chúng ta có thể chiêm ngưỡng xe với hàng loạt phụ kiện. Những chiếc Nissan NV200 PHEV 2027 được trang bị thêm phụ kiện sẵn sàng cho các chuyến phiêu lưu với đủ loại trang bị như bộ nâng gầm, lốp đa địa hình, đèn off-road, thanh cản trước, lều nóc và giá chở lốp dự phòng.

Dù phần kính khoang lái và khu vực nóc được giữ lại từ thế hệ tiền nhiệm đã cũ, Nissan NV200 PHEV vẫn sở hữu nhiều chi tiết thiết kế mới. Phần đầu xe được thiết kế lại với cụm đèn pha kéo dài toàn chiều rộng, bao quanh lưới tản nhiệt kín có logo Nissan ở chính giữa. Cản trước tích hợp tấm ốp bảo vệ gầm mang phong cách SUV, hai bên là các khe trang trí mạ crôm.

Bên sườn, xe có tay nắm cửa mới, cửa kính sau có thể hạ xuống, ốp gương chiếu hậu vuông vức hơn và bộ mâm hợp kim thiết kế mới. Phía sau, những thay đổi chỉ giới hạn ở cụm đèn hậu tối màu nối liền với nhau bằng một dải ốp màu đen trên cửa cốp. Cản sau với các khe hút gió giả. Không chỉ được thay đổi toàn diện về diện mạo, NV200 PHEV 2027 còn sở hữu nội thất thiết kế lại.

Cách bố trí đơn giản, thiên về tính thực dụng của thế hệ trước được thay thế bằng không gian hiện đại hơn đáng kể. Khoang lái kỹ thuật số gồm màn hình thông tin giải trí cỡ lớn và bảng đồng hồ kỹ thuật số nhỏ hơn phía sau vô lăng hai chấu. Xe cũng có cụm điều khiển trung tâm tối giản với các nút bấm vật lý.

Nội thất sở hữu sàn phẳng và cấu hình 3 hàng ghế với 6 hoặc 7 chỗ ngồi, có thể dễ dàng ra/vào thông qua cửa lùa chỉnh điện. Ngoài ra, các hàng ghế có thể gập phẳng để tạo thành không gian ngủ, phục vụ những chuyến cắm trại. Bên dưới thân vỏ là khung gầm được nâng cấp với hệ thống treo sau độc lập đa liên kết, thay thế cho kết cấu nhíp lá trên thế hệ tiền nhiệm.

Quan trọng hơn, NV200 đã từ bỏ các động cơ đốt trong cũ để chuyển sang hệ truyền động hybrid sạc điện mới. Zhengzhou Nissan chưa công bố thông tin chi tiết về hệ truyền động của mẫu xe van này. Hãng chỉ xác nhận xe có hệ dẫn động 4 bánh và ổ cắm cấp điện bên ngoài với công suất 6 kW.

Theo giới truyền thông Trung Quốc, mẫu xe van Nissan NV200 2027 sẽ có phạm vi di chuyển thuần điện từ 80-150 km. Ngoài ra, một tùy chọn hệ truyền động không điện hóa, sử dụng máy xăng 2.0L, cũng được đồn đoán sẽ gia nhập danh mục sản phẩm trong tương lai.

Thông tin chi tiết hơn về Nissan NV200 PHEV 2027 sẽ được công bố khi thời điểm mở bán tại Trung Quốc đến gần. Nissan đang có kế hoạch xuất khẩu thêm nhiều mẫu xe sản xuất tại Trung Quốc ra hơn 30 thị trường trên toàn toàn cầu và NV200 mới có thể là một trong số đó.

Video: Ra mắt mẫu xe minivan Nissan NV200 PHEV 2027.