[GALLERY] Nissan Navara Pro PHEV cập bến Đông Nam Á, khi nào về Việt Nam?

Mới đây, Nissan thông báo hai mẫu xe bán tải Navara Pro PHEV và Primera EV đã có mặt tại Philippines, đưa hai dòng xe quen thuộc của thương hiệu Nhật Bản bước sang kỷ nguyên di chuyển mới trước khi chính thức ra mắt vào ngày 6/11/2026.

Trước đó, Nissan Navara Pro PHEV và Primera EV đã lần đầu ra mắt tại Đông Nam Á trong khuôn khổ Triển lãm Ô tô Quốc tế Philippines lần thứ 10 diễn ra vào tháng 6/2026. Giờ đây, hai mẫu xe này hiện đã tiến gần hơn đến thời điểm mở bán tại thị trường Philippines. Trong đó, đáng chú ý hơn cả có lẽ là mẫu xe bán tải Nissan Navara Pro PHEV.

Nissan Navara Pro PHEV 2027 thực chất chính là Nissan Frontier Pro PHEV hiện đang bán ở thị trường Trung Quốc. Hiện thông số cụ thể của Nissan Navara Pro PHEV ở thị trường Philippines vẫn chưa được công bố nhưng dự kiến sẽ giống hệt Frontier Pro PHEV.

Nếu đúng như vậy, mẫu xe bán tải này sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid sạc điện gồm động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, tạo ra công suất tối đa 142 mã lực và mô-men xoắn cực đại 220 Nm. Động cơ kết hợp với mô-tơ điện mạnh 212 mã lực và 350 Nm. Xe còn dự kiến sẽ dùng pin lithium-niken-mangan-coban oxit (Li-NMC) với dung lượng pin chưa được hé lộ.

Tuy nhiên, bộ pin này nhiều khả năng có dung lượng 20 kWh, cho phép xe chạy 65 km mà không tốn 1 giọt xăng. Hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian (4WD) kết hợp hộp số hybrid chuyên dụng 4 cấp (DHT) và hệ thống cấp điện cho thiết bị bên ngoài (V2L) cũng được trang bị cho mẫu xe bán tải này.

Được phát triển dựa trên khung gầm của Dongfeng Z9, Navara Pro PHEV dài 5.494 mm, rộng 1.945 mm và cao 1.960 mm trong khi chiều dài cơ sở đạt 3.300 mm. Xe có khoảng sáng gầm 248 mm và trọng lượng không tải 2.445 kg.

Bên trong xe, mẫu xe bán tải này sở hữu những trang bị đáng chú ý như màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 15,6 inch, hỗ trợ kết nối điện thoại không dây, ghế bọc da, khay sạc không dây, hệ thống điều hòa tự động và đèn viền nội thất LED.

Trong khi đó, Nissan Primera EV đánh dấu sự trở lại của một tên tuổi quen thuộc sau 18 năm vắng bóng. Trong lần trở lại này, xe xuất hiện dưới dạng sedan cỡ trung chạy hoàn toàn bằng điện. Tương tự Navara Pro PHEV, Nissan Primera EV cũng là phiên bản đổi tên của một mẫu xe đang bán tại Trung Quốc, đó là N7.

Tương tự N7 đang bán tại Trung Quốc, Nissan Primera sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.930 x 1.895 x 1.487 mm và chiều dài cơ sở 2.915 mm. Bên cạnh kích thước lớn, mẫu xe này còn mang trên mình thiết kế tập trung tối đa vào tính khí động học nhằm tối ưu hóa phạm vi hoạt động sau khi sạc pin.

Nissan Primera EV được trang bị hệ thống đèn LED, tay nắm cửa ẩn, bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình cảm ứng trung tâm 15,6 inch với độ phân giải 2.5K, hàng ghế trước không trọng lực với hệ thống điều chỉnh tư thế dựa trên trí thông minh nhân tạo AI, sử dụng dữ liệu từ 49 cảm biến và có tính năng massage 12 điểm.

"Trái tim" của Nissan Primera EV là một mô-tơ điện duy nhất sản sinh công suất 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 305 Nm. Nguồn năng lượng được cung cấp bởi bộ pin có dung lượng 60 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 500 km. Giá bán của Nissan Navara Pro PHEV và Primera EV tại thị trường Philippines hiện vẫn còn là một ẩn số.

Video: Giới thiệu xe bán tải Nissan Navara Pro PHEV hoàn toàn mới.