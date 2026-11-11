[GALLERY] Nissan Elgrand chốt lịch ra mắt Đông Nam Á, 'đấu' Toyota Alphard

Nissan vừa công bố những hình ảnh đầu tiên về All NEW Nissan Elgrand e-POWER e-4ORCE. Mẫu MPV cao cấp thế hệ mới sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản và chính thức chốt giá bán tại triển lãm Thailand International Motor Expo 2026 diễn ra vào ngày 1/12/2026.

Sự trở lại lần này của Nissan Elgrand 2027 đánh dấu bước đi chiến lược của hãng xe Nhật Bản nhằm cạnh tranh trực tiếp với hai đối thủ lớn trong cùng phân khúc là Toyota Alphard và Vellfire. So với các đối thủ cùng phân khúc MPV cỡ lớn, Nissan Elgrand mới sở hữu chiều dài 4.995 mm, rộng 1.895 mm, cao 1.975 mm.

Chiều dài cơ sở của mẫu xe MPV cỡ lớn nhà Nissan đạt mốc 3.000 mm, cùng trọng lượng bản thân là 2.460 kg. Dù chiều dài tổng thể ngắn hơn đôi chút so với bộ đôi Toyota Alphard/Vellfire (5.010 mm), Elgrand lại nhỉnh hơn về chiều rộng và chiều cao, đồng thời sở hữu khoảng cách trục bánh xe tương đồng.

Hình ảnh hé lộ cho thấy phiên bản phân phối tại thị trường Thái Lan được trang bị cụm đèn chiếu sáng LED Signature, bộ mâm hợp kim 18 inch sơn đen, cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic và sơn ngoại thất phối hai tông màu mang tên Fuji Dawn.

Nissan Elgrand 2027 mới cũng được trang bị hệ thống treo thông minh Intelligent Dynamic Suspension giúp kiểm soát dao động thân xe, mang lại sự êm ái tối đa cho dòng MPV có trọng lượng lớn.

Nissan định vị Elgrand mới là mẫu MPV cao cấp với thiết kế khoang lái 7 chỗ ngồi theo dạng 2 + 2 + 3, lấy cảm hứng từ phòng chờ. Bảng táp-lô được thiết kế trải ngang và liền mạch với hai cánh cửa, trong khi họa tiết Kumiko truyền thống của Nhật Bản xuất hiện trên nhiều chi tiết nội thất.

Toàn bộ bảy ghế đều sử dụng thiết kế Zero Gravity đặc trưng của Nissan. Ghế phụ phía trước và hai ghế thương gia ở hàng ghế thứ hai đều có đệm đỡ chân, trong khi phần tựa lưng trên của hàng ghế thứ hai có thể điều chỉnh độc lập để phù hợp khi xem màn hình gắn trần hoặc sử dụng thiết bị di động.

Cửa trượt chỉnh điện được bổ sung tính năng mở hé nhằm hạn chế nước mưa lọt vào khoang xe khi hành khách lên xuống. Nissan cũng cho biết Elgrand vẫn có thể chứa bảy vali xách tay ngay cả khi sử dụng đủ ba hàng ghế.

Nissan Elgrand 2027 được trang bị hệ thống truyền động e-POWER kết hợp dẫn động bốn bánh e-4ORCE. Khác biệt với các cơ cấu hybrid thông thường, khối động cơ xăng 3 xi-lanh dung tích 1.5L trên Elgrand đóng vai trò như một máy phát điện để cung cấp năng lượng cho hệ thống, trong khi nhiệm vụ truyền lực đến 4 bánh xe do hai mô-tơ điện phụ trách độc lập ở trục trước và sau.

Mô-tơ điện phía trước sinh ra công suất tối đa 205 mã lực và mô-men xoắn cực đại 330 Nm, trong khi mô-tơ điện phía sau đạt mức 163 mã lực và 195 Nm. Sự phối hợp của hệ dẫn động 4 bánh e-4ORCE giúp phân bổ linh hoạt lực kéo và lực phanh giữa hai cầu, gia tăng độ bám đường cũng như sự cân bằng khi di chuyển.

Việc giới thiệu mẫu xe MPV Nissan Elgrand e-POWER e-4ORCE tại Thái Lan dưới dạng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản được xem là bước đi quan trọng trong phân khúc MPV hạng sang. Mức giá chính thức cùng các trang bị chi tiết sẽ được làm sáng tỏ tại sự kiện triển lãm diễn ra vào đầu tháng 12/2026.

Video: Xem chi tiết xe MPV Nissan Elgrand e-POWER e-4ORCE 2027.