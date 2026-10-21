[GALLERY] Nhiều nhà phố bàn giao mặt bằng phục vụ dự án Quốc lộ 1A

Trên địa bàn Hà Nội, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đang được triển khai tại các phường, xã thuộc phạm vi dự án. Nhiều hộ dân đã chủ động di chuyển tài sản, bàn giao nhà đất để chính quyền địa phương tổ chức phá dỡ công trình.

Tại đường Giải Phóng, đoạn qua phường Tương Mai, hoạt động thu dọn nhà cửa, di chuyển đồ đạc diễn ra tại nhiều hộ gia đình nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng. Một số cửa hàng kinh doanh đã treo biển thanh lý, xả hàng trước khi bàn giao địa điểm; một số cơ sở khác đóng cửa, tháo dỡ biển hiệu.

Sau khi người dân hoàn tất việc bàn giao, chính quyền địa phương triển khai phá dỡ các công trình theo kế hoạch.

Tại khu vực số nhà 415 và 417 đường Giải Phóng, máy móc, phương tiện hạng nặng được huy động để thực hiện công việc.

Nhiều ngôi nhà đã tháo bỏ phần mái, tường bị phá dỡ, bên trong để lộ khoảng trống cùng gạch đá ngổn ngang.

Theo thông tin từ UBND phường Tương Mai, địa phương đang triển khai chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người dân thuộc khu vực bị ảnh hưởng.

Tại phường Phương Liệt, dự án ảnh hưởng đến 14 tổ chức và 232 hộ gia đình có nhà ở riêng lẻ. Phạm vi thực hiện còn liên quan đến 3 khu tập thể cũ cao 5 tầng với 195 căn hộ, một khu tập thể 2 tầng gồm 20 căn hộ và khoảng 42.667,2 m² đất giao thông do UBND phường quản lý.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A có chiều dài khoảng 36,3 km, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội. Dự án được triển khai gắn với mục tiêu chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc tuyến đường, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông của Thủ đô.

Dự án Trục không gian Quốc lộ 1A có chiều dài khoảng 36,3 km, đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, đi qua 18 phường, xã của Hà Nội. Dự án được triển khai gắn với mục tiêu chỉnh trang, tái thiết đô thị dọc tuyến đường, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông của Thủ đô.

Hiện các địa phương nằm trong phạm vi dự án tiếp tục triển khai công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng và phá dỡ những công trình đã được bàn giao. Việc di dời tài sản, bàn giao nhà đất của các hộ dân là một trong những công việc đang được thực hiện nhằm phục vụ quá trình triển khai dự án theo kế hoạch.