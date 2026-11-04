[GALLERY] Nhã Phương diện mạo khác lạ, ngày càng quyến rũ sau ba lần sinh nở

Diễn viên Nhã Phương thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng khi chia sẻ những hình ảnh diện mạo mới. Không còn gắn liền với vẻ ngoài dịu dàng, nữ tính quen thuộc, bà xã Trường Giang khiến nhiều người bất ngờ bởi hình ảnh sắc sảo, thời thượng và có phần táo bạo hơn. Ảnh: FB Nabi Nhã Phương

Điểm thay đổi dễ nhận thấy nhất nằm ở phong cách trang điểm. Nữ diễn viên lựa chọn layout makeup có phần sắc sảo, nhấn nhá vào đường nét gương mặt. Nhã Phương cũng từng chia sẻ rằng cô đã thay đổi cách trang điểm và cảm thấy khá ưng ý với diện mạo mới này. Ảnh: FB Nabi Nhã Phương

Không chỉ thay đổi cách makeup, gu ăn mặc của nữ diễn viên cũng trở nên phóng khoáng hơn. Những thiết kế ôm sát, trang phục có đường cắt táo bạo hay cách phối đồ trẻ trung giúp cô khoe khéo vóc dáng, đồng thời tạo cảm giác năng động, sành điệu. Ảnh: FB Nabi Nhã Phương

Bên cạnh đó, một thay đổi nhỏ ở kiểu tóc cũng góp phần giúp diện mạo của nữ diễn viên thêm mới mẻ. Phần mái bằng khiến gương mặt Nhã Phương trông trẻ trung, mềm mại nhưng vẫn giữ được nét sắc sảo. Ảnh: FB Nabi Nhã Phương

Sự chuyển hướng này mang đến một Nhã Phương có phần khác biệt so với hình ảnh trước đây. Ảnh: FB Nabi Nhã Phương

Sự thay đổi ngoại hình của Nhã Phương nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực. Không ít khán giả dành lời khen cho diện mạo mới của nữ diễn viên, cho rằng cô ngày càng có gu thời trang và biết cách làm nổi bật lợi thế ngoại hình. Ảnh: FB Nabi Nhã Phương

Một số ý kiến cũng nhận xét phong cách cá tính giúp Nhã Phương mang đến cảm giác trẻ trung, mới mẻ hơn. Ảnh: FB Nabi Nhã Phương

Dù đã trải qua ba lần sinh nở, Nhã Phương vẫn duy trì vóc dáng thon gọn cùng thần thái rạng rỡ. Ảnh: FB Nabi Nhã Phương

Những hình ảnh gần đây cho thấy nữ diễn viên khá tự tin khi xuất hiện trước ống kính, thoải mái thử nghiệm nhiều phong cách khác nhau mà vẫn giữ được nét cuốn hút riêng. Ảnh: FB Nabi Nhã Phương

Không chỉ thay đổi về diện mạo, nội dung được Nhã Phương chia sẻ trên mạng xã hội cũng có nhiều điểm mới. Nếu trước đây, cô thường xuyên cập nhật những câu chuyện xoay quanh tổ ấm và hành trình chăm sóc các con, thì hiện tại, nữ diễn viên dành nhiều không gian hơn cho các hoạt động cá nhân. Ảnh: FB Nabi Nhã Phương

Diện mạo khác lạ của Nhã Phương. Clip: FB Nabi Nhã Phương