[GALLERY] Ngắm 'lá phổi xanh' giữa những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội

Giữa những khu đô thị hiện đại với nhiều tòa nhà cao tầng ở phía Tây Hà Nội, Công viên hồ điều hòa Thanh Xuân nổi bật với mặt nước rộng, hệ thống cây xanh và những lối đi dạo thoáng đãng. Không gian này góp phần tạo khoảng mở giữa khu vực đô thị có mật độ xây dựng cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, vui chơi và rèn luyện sức khỏe của người dân.

Công viên hồ điều hòa Thanh Xuân nằm trên khu vực đường Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám, một mặt tiếp giáp trục đường Vành đai 3. Với tổng diện tích hơn 13ha, công viên là một trong những không gian xanh đáng chú ý tại khu vực phía Tây Thủ đô.

Công trình được khởi công năm 2016 và khánh thành, mở cửa đón người dân từ tháng 9/2018. Sự hiện diện của công viên góp phần bổ sung không gian công cộng cho khu vực đang phát triển mạnh về đô thị, nơi các khu nhà ở và công trình cao tầng ngày càng xuất hiện nhiều.

Điểm nhấn của công viên là hồ điều hòa có diện tích khoảng 8ha. Bên cạnh giá trị cảnh quan, mặt nước còn đảm nhiệm chức năng điều tiết nước, hỗ trợ tiêu thoát nước cho khu vực. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp công viên phát huy vai trò trong hệ thống hạ tầng đô thị.

Bao quanh hồ là hệ thống cây xanh và các tuyến đường dạo, tạo nên cảnh quan hài hòa giữa mặt nước và những công trình xây dựng hiện đại. Cây xanh góp phần tạo bóng mát, cải thiện vi khí hậu và nâng cao chất lượng không gian công cộng, mang đến cho người dân thêm lựa chọn thư giãn ngoài trời.

Vào các thời điểm trong ngày, công viên là địa điểm để người dân đi bộ, vận động nhẹ và tập luyện thể dục. Những lối đi ven hồ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động rèn luyện sức khỏe, đồng thời giúp cư dân khu vực có thêm không gian nghỉ ngơi sau những giờ làm việc.

Không chỉ phục vụ nhu cầu vận động, công viên còn tạo môi trường sinh hoạt cộng đồng gần gũi với thiên nhiên. Người dân có thể đi dạo, thư giãn bên hồ hoặc gặp gỡ, giao lưu. Với các gia đình, đây cũng là không gian để trẻ nhỏ tiếp xúc với cảnh quan tự nhiên và tham gia các hoạt động ngoài trời.

Trong bối cảnh đô thị hóa, những công viên kết hợp hồ điều hòa có ý nghĩa quan trọng đối với việc tổ chức không gian sống. Bên cạnh các công trình nhà ở, giao thông và dịch vụ, hệ thống cây xanh, mặt nước góp phần tạo sự cân bằng trong cảnh quan, nâng cao khả năng tiếp cận không gian công cộng và đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của cộng đồng dân cư.

Tuy nhiên, để phát huy giá trị lâu dài, công viên cần được duy trì vệ sinh môi trường, chăm sóc cây xanh, bảo vệ chất lượng mặt nước và bảo đảm các hạng mục phục vụ người dân hoạt động hiệu quả. Việc quản lý, bảo dưỡng thường xuyên cũng là yếu tố quan trọng nhằm giữ gìn cảnh quan và chất lượng sử dụng của công trình.

Với quy mô hơn 13ha, trong đó khoảng 8ha là mặt nước, Công viên hồ điều hòa Thanh Xuân đã bổ sung một khoảng xanh đáng kể giữa khu vực đô thị phía Tây Hà Nội. Việc bảo vệ và phát huy hiệu quả không gian này không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sống của cư dân xung quanh mà còn cho thấy vai trò cần thiết của cây xanh, mặt nước trong quá trình phát triển đô thị theo hướng bền vững.

Mời quý độc giả xem video: Buổi sáng trong công viên Thanh Xuân | Hà Nội đến để yêu - Nguồn: Youtube HTV - Đài Hà Nội.