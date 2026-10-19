[GALLERY] Ngắm Ford Ranger MS-RT Champion Edition 2027 phiên bản đặc biệt

Mẫu xe bán tải Ford Ranger MS-RT Champion Edition đặc biệt này là dự án được thực hiện bởi Ford Pro và đối tác đua xe rally lâu năm M-Sport nhằm mang tới chiếc xe có diện mạo đậm chất xe đua đường phố nhưng vẫn có thể dùng hằng ngày.

Ranger MS-RT Champion Edition có ngoại thất bắt mắt do tông màu sơn đen Agate Black kết hợp cùng bộ tem xe sọc đua màu vàng nhạt và đen nhám. Điểm nhấn phần hông xe là bộ mâm hợp kim kích thước 21 inch được phủ nước sơn vàng.

Thiết kế khí động học từ bản MS-RT tiêu chuẩn được giữ nguyên, cản trước hạ thấp có tích hợp khe hút gió lớn, vòm bánh xe mở rộng, có ốp lườn hai bên, bộ khuếch tán gió phía sau cùng với hệ thống cánh lướt gió kép.

Cách làm cánh lướt gió trên Ford Ranger MS-RT Champion Edition giống với cánh gió "đuôi cá voi" huyền thoại từng xuất hiện trên các dòng xe đua Rally là Sierra RS500 và Escort Cosworth.

Nội thất của Ranger MS-RT Champion Edition thay thế các chi tiết trang trí màu xanh dương của bản MS-RT thường bằng tông màu vàng giống với ngoại thất. Đường chỉ khâu màu vàng xuất hiện trên ghế được bọc da và da lộn, vô-lăng tích hợp sưởi, bệ tỳ tay trung tâm, tappi cửa và thảm sàn.

Ngoài ra còn có màn hình giải trí 12 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, điều hòa tự động hai vùng, đèn nền nội thất, hệ thống chiếu sáng 360 độ, gói công nghệ hỗ trợ lái an toàn ADAS và tấm kim loại đánh dấu phiên bản đặc biệt.

Ranger MS-RT Champion Edition sử dụng hệ thống treo hạ thấp, giảm xóc trước cứng hơn, chiều rộng cơ sở tăng lên và nhíp sau đã được tinh chỉnh lại. Đi cùng bộ lốp mỏng nên khoảng sáng gầm xe đã giảm 40 mm.

Mang ngoại thất dáng dấp xe đua nhưng sức mạnh vẫn được giữ nguyên là cỗ máy dầu tăng áp V6 3.0L công suất 240 mã lực và mô-men xoắn 600Nm hoặc hệ truyền động Plug-in Hybrid (PHEV) cho tổng công suất 281 mã lực và mô-men xoắn 697Nm.

Cả hai đều kết hợp hộp số tự động 10 cấp và hệ dẫn động bốn bánh. Ford không công bố giá bán Ranger MS-RT Champion Edition, nhưng khách hàng tại Châu Âu có thể đặt hàng. Xe dự kiến bàn giao vào mùa xuân 2027.

Video: Xem chi tiết bán tải Ford Ranger MS-RT Champion Edition 2027.