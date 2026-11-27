Theo Znews, đại diện truyền thông công ty quản lý của Khánh Như (giữa) và Tuấn Ngọc xác nhận hai nghệ sĩ đang hẹn hò. Đơn vị này cho biết tôn trọng mối quan hệ tình cảm của cả hai. Ảnh: FB Tuấn Ngọc.

Trước khi thông tin hẹn hò được xác nhận, Tuấn Ngọc đã có mặt tại Tokyo, Nhật Bản, để cổ vũ Khánh Như trong chung kết Miss International 2026. Nam vương liên tục reo hò khi bạn gái được gọi tên vào những vòng thi quan trọng. Ảnh: Vietnamnet.

Ở hậu trường Miss International 2026, Tuấn Ngọc tận tình chăm sóc và khoác áo giúp Khánh Như. Trước đêm chung kết, anh gửi lời động viên: “Chúc em thật nhiều năng lượng, giữ vững sự tự tin và tỏa sáng hết mình tại đêm chung kết Miss International 2026”. Ảnh: Saostar.

Sau khi thông tin hẹn hò được công bố, Tuấn Ngọc và Khánh Như nhận được nhiều lời khen về sự tương xứng. Cả hai cùng hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp, có ngoại hình nổi bật và những dấu mốc đáng chú ý tại các đấu trường nhan sắc. Ảnh: FB Tuấn Ngọc.

Tuấn Ngọc sinh năm 1999, cao 1,84 m, sở hữu gương mặt nam tính và hình thể săn chắc. Khánh Như sinh năm 2004, gây chú ý với gương mặt thanh tú, phong thái tự tin. Cặp đôi hơn kém nhau 5 tuổi. Ảnh: FB Tuấn Ngọc.

Phạm Tuấn Ngọc đăng quang Mr World Vietnam 2024. Trước đó, anh từng tham gia The Face Vietnam 2023 và giành giải Thí sinh được yêu thích nhất. Nam vương tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Kinh tế Quốc dân. Ảnh: FB Tuấn Ngọc.

Bên cạnh công việc người mẫu, Tuấn Ngọc có nhiều tài lẻ như chơi đàn tranh, guitar, sáo, trống và múa đao, kiếm, côn. Anh từng thể hiện những kỹ năng này trong phần thi tài năng tại Mr World Vietnam 2024. Ảnh: FB Tuấn Ngọc.

Năm 2024, Tuấn Ngọc đại diện Việt Nam tham gia Mr World và giành danh hiệu Á vương 1. Ảnh: FB Tuấn Ngọc.

Lê Phương Khánh Như giành danh hiệu Á hậu 1 Miss World Vietnam 2025. Người đẹp hiện là sinh viên Đại học Kinh tế TP HCM, đồng thời hoạt động với vai trò MC song ngữ Việt - Anh. Mới đây, cô đạt danh hiệu Á hậu 4 Miss International. Ảnh: FB Khánh Như.

Xem video Lê Phương Khánh Như tại bán kết cuộc thi Miss International 2026. Nguồn: Sen Vàng