[GALLERY] Mitsubishi Pajero 2027 dự đoán từ 1,2 - 1,6 tỷ đồng tại Việt Nam?

Mitsubishi Thái Lan chính thức công bố giá bán cho All NEW Mitsubishi Pajero thế hệ mới với 3 phiên bản GLS 2.4 8AT 4×2 giá 1.499.000 Baht (1,155 tỷ đồng), GRS 2.4 8AT 4×2 giá 1.699.000 Baht (1,3 tỷ đồng) và Super Exceed 2.4 8AT 4×4 giá 1.999.000 baht (1,54 tỷ đồng).

Mức giá này dành cho khách hàng đặt mua và nhận xe từ nay tới 31/10/2026. Hiện Mitsubishi chưa công bố giá niêm yết thực tế sau khi chương trình khuyến mại mở bán kết thúc. Đi kèm với xe là chính sách bảo hành 5 năm hoặc 100.000km, miễn phí công bảo dưỡng, tặng bảo hiểm thân vỏ lớp 1, dịch vụ cứu hộ 24/7 và ứng dụng quản lý M-Drive.

Pajero sở hữu kích thước tổng thể chiều dài 4.920mm, chiều rộng 1.925mm và chiều cao từ 1.900mm đến 1.910mm tùy phiên bản. Chiều dài cơ sở đạt 2.870mm, bán kính vòng quay tối thiểu 5.8m và trọng lượng bản thân 2.460kg. Khoảng sáng gầm xe đạt 219mm ở bản tiêu chuẩn và tăng lên 228mm ở các phiên bản cao cấp.

Xe sở hữu khả năng vận hành địa hình vượt trội nhờ góc tới 30.4 độ, góc thoát 25.8 độ và góc vượt đỉnh dốc 22.6 độ. So với thế hệ tiền nhiệm Pajero Sport cũng như các đối thủ trong phân khúc SUV khung gầm rời Body-on-Frame như Ford Everest hay Toyota Fortuner, mẫu xe mới nhỉnh hơn rõ rệt về không gian và chiều rộng.

Mọi phiên bản được trang bị khối động cơ máy dầu 2.4L Turbo mã 4N16 Gen 2 (SHP) 4 xilanh thẳng hàng DOHC 16 van, phun nhiên liệu điện tử Common Rail kết hợp vô-păng tăng áp biến thiên Wide Range Single-VGT.

Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 204 mã lực tại 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 480Nm tại dải vòng tua 1.750 – 2.500 vòng/phút. Xe sử dụng hộp số tự động 8 cấp có lẫy chuyển số sau vô-lăng, đi kèm tùy chọn dẫn động cầu sau RWD hoặc dẫn động 4 bánh Super All-Wheel Control (S-AWC) trên bản cao nhất.

Về trang bị, phiên bản tiêu chuẩn Pajero GLS 2.4 8AT 4×2 được trang bị hệ thống treo trước tay đòn kép, treo sau 5 liên kết, phanh đĩa trước sau, trợ lực lái điện EPS và mâm hợp kim 18 inch. Ngoại thất sở hữu đèn chiếu sáng LED Projector tự động bật/tắt và điều chỉnh pha/cốt, đèn hậu LED, cửa hậu đóng mở điện tích hợp đá cốp rảnh tay và kính cách âm.

Bên trong cabin trang bị hệ thống màn hình kép Monolithic Dual Display 12.3 inch (màn hình lái và màn hình giải trí), kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc không dây, điều hòa tự động, ghế bọc da chỉnh điện 8 hướng cho hàng ghế đầu cùng hệ thống camera toàn cảnh quan sát gầm xe.

Trang bị an toàn nổi bật với 7 túi khí, cân bằng điện tử ASTC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, phanh tay điện tử Auto Hold và gói an toàn chủ động như ga tự động thông minh ACC, cảnh báo điểm mù BSW, cảnh báo va chạm phía trước FCM, cảnh báo lệch làn LDP.

Mitsubishi Pajero mang đến các tùy chọn màu sắc ngoại thất đa dạng bao gồm Trắng Diamond, Xám Graphite, Bạc Blade, Đen Diamond, Xanh Phantom và Đồng Armour. Các phiên bản cao cấp được phối hai tông màu thời trang với phần mái sơn đen ấn tượng.

Do dòng xe này được sản xuất tại Thái Lan, sẽ xuất sang Việt Nam và giá của 2 thị trường khá gần nhau, dự kiến Pajero sẽ có giá quy đổi khá gần nhau. Xét tới các đối thủ khác trong phân khúc, giá của Pajero dự đoán có thể sẽ rơi vào tầm 1,2 tới 1,6 tỷ đồng tại Việt Nam.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero 2027 mới.