Theo hồ sơ đăng ký nhãn năng lượng, mẫu SUV Nhật Bản sẽ có hai cấu hình sử dụng động cơ tăng áp 1.5L kết hợp công nghệ hybrid nhẹ 48V. Thông tin từ hồ sơ gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy, Mitsubishi Outlander mới được đăng ký dưới hai mã kiểu loại OUTLANDER H và OUTLANDER P.

Hai phiên bản đều sở hữu chung động cơ mã 4B40, đi kèm hệ thống điện 48V. Cách phân loại trong hồ sơ xác định đây là dòng xe hybrid tự sạc điện dạng mild-hybrid (MHEV). Động cơ 4B40 được Mitsubishi sử dụng trên một số mẫu xe tại thị trường quốc tế. Theo tài liệu kỹ thuật tại Bắc Mỹ, đây là động cơ xăng 1.5L MIVEC tăng áp, cấu hình 4 xi-lanh, kết hợp bộ máy phát điện khởi động bằng dây đai BSG và hệ thống điện 48V.

Với cấu trúc mild-hybrid, mô-tơ điện không đảm nhiệm việc dẫn động xe độc lập mà hỗ trợ động cơ xăng trong những thời điểm cần tăng tốc, khởi động và vận hành tải cao. Hệ thống cũng có khả năng thu hồi năng lượng khi giảm tốc để bổ sung điện cho pin. Cách tiếp cận này giúp giảm tải cho động cơ đốt trong, qua đó cải thiện hiệu quả nhiên liệu.

Dữ liệu từ nhãn năng lượng cho thấy OUTLANDER H tiêu thụ trung bình 6,71 lít/100 km, trong khi OUTLANDER P có mức 7,15 lít/100 km ở chu trình hỗn hợp. Như vậy, chênh lệch giữa hai cấu hình là 0,44 lít/100 km.

Xét trong nhóm SUV/crossover cỡ C, mức tiêu thụ của Outlander mới nằm ở ngưỡng tương đối thấp. Theo số liệu tham khảo từ nhà sản xuất, Mazda CX-5 tiêu thụ khoảng 7 lít/100 km, còn Ford Territory ở mức khoảng 7,4 lít/100 km trong điều kiện hỗn hợp.

Không chỉ hệ truyền động, diện mạo và trang bị của mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander thế hệ mới cũng đã phần nào được hé lộ qua những chiếc xe xuất hiện tại Việt Nam trong thời gian gần đây.

Các mẫu xe này còn có vị trí lắp camera phía sau kính lái, gần gương chiếu hậu trong xe, cùng khu vực bố trí radar ở lưới tản nhiệt. Đây là những chi tiết thường xuất hiện trên các mẫu xe được tích hợp hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS. Dù vậy, chưa thể xác định toàn bộ tính năng an toàn chủ động sẽ được trang bị trên những phiên bản phân phối tại Việt Nam.

Bên cạnh ngoại thất, khoang nội thất của mẫu SUV này cũng từng lộ diện qua chiếc xe màu đen chạy thử nghiệm khí thải tại Hà Nội. Không gian bên trong được hoàn thiện với chất liệu da màu nâu, tạo điểm nhấn bằng các đường chỉ khâu họa tiết kim cương trên ghế và ốp cửa.

Trung tâm bảng táp-lô của Mitsubishi Outlander 2026 về Việt Nam sẽ là màn hình giải trí cỡ lớn 12,3 inch, trong khi tem S-AWC gắn ở kính hông phía sau xác nhận xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Trên phiên bản quốc tế, danh sách tiện nghi của xe còn có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình kính lái HUD, sạc không dây, điều hòa tự động 3 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, gương chiếu hậu điện tử và hệ thống âm thanh Yamaha.

Theo kế hoạch, Mitsubishi Outlander thế hệ mới sẽ chính thức trình làng Việt Nam vào tháng 12/2026 tới đây, gia nhập cuộc đua tại phân khúc SUV/crossover hạng C cùng Honda CR-V, Mazda CX-5, Hyundai Tucson, Kia Sportage và Ford Territory.

Trong đó, Honda CR-V được xem là đối thủ trực tiếp của Outlander do cùng sở hữu cách bố trí nội thất 5+2 chỗ, hướng đến nhóm khách hàng cần một mẫu xe đa dụng phục vụ gia đình.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mitsubishi Outlander thế hệ mới.