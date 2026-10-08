[GALLERY] MINI Countryman Untamed - chiếc xe vượt địa hình tốt nhất lịch sử

MINI đã mở rộng dòng xe của mình với phiên bản MINI Countryman Untamed Edition, hướng tới các hoạt động dã ngoại và di chuyển trên địa hình phức tạp. Mẫu xe tăng cường khả năng vận hành địa hình nhờ khoảng sáng gầm được nâng cao.

Xe sở hữu hệ dẫn động bốn bánh ALL4 thông minh, lốp địa hình chuyên dụng cùng bộ phụ kiện cắm trại hợp tác với AUTOHOME và HELINOX. Thiết kế ngoại thất của Untamed Edition nổi bật với lưới tản nhiệt dạng đứng mới với viền màu Dark Steel.

Tấm bảo vệ gầm phía trước, phía sau, bệ bước chân và bộ khuếch tán gió sau cũng được tái thiết kế. Phim bảo vệ màu đen nhám có bề mặt sần được dán ở vòm bánh xe, bệ bước và nắp capo nhằm hạn chế trầy xước do đá văng. Trụ C xuất hiện logo Untamed riêng biệt với logo hình dãy núi.

MINI cung cấp các tùy chọn màu sơn Hideaway Grey, Nomad Blue, Nanuq White, Midnight Black và Frozen Nomad Blue cho phiên bản này. Trong đó, Frozen Nomad Blue là màu sơn nhám đầu tiên được đưa vào sản xuất hàng loạt của MINI. Mui xe có hai lựa chọn màu trắng Glazed White hoặc đen Jet Black. Tất cả các chi tiết điểm nhấn như biểu tượng MINI, chữ nổi Countryman và viền lưới tản nhiệt đều mang tông màu kim loại Dark Steel.

Khoang nội thất của Countryman Untamed sử dụng chất liệu và phối màu lấy cảm hứng từ các dụng cụ dã ngoại. Ghế thể thao bọc chất liệu tổng hợp Vescin màu Nightshade Blue kết hợp phần vải dệt ở vai và tựa đầu, điểm xuyết chỉ khâu màu Cornflower Blue. Bảng điều khiển và táp-pi cửa bọc vải dệt hai tông màu Millennial Melange.

Các chi tiết kim loại trang trí trong cabin chuyển sang màu Dark Steel. Hộc đựng đồ ở bệ trung tâm tích hợp dây đai co giãn cố định vật dụng. Thảm sàn và thảm khoang hành lý làm bằng cao su với họa tiết nổi 3D giúp chống bẩn và dễ vệ sinh.

Để hỗ trợ cắm trại ngoài trời, xe có tùy chọn lều mui được phát triển cùng thương hiệu AUTOHOME. Lều có vỏ làm bằng sợi thủy tinh chế tạo thủ công tại Ý, mở bằng ti thủy lực và sử dụng vật liệu chịu thời tiết. Bên cạnh đó, MINI còn hợp tác với HELINOX mang đến bộ sưu tập cắm trại gồm bàn và ghế gấp nhẹ, tối ưu khả năng di động và đồng bộ với thiết kế của xe.

Về mặt kỹ thuật, hệ thống treo của Countryman Untamed Edition được nâng cao thêm 15mm, giúp khoảng sáng gầm xe tăng tối đa 19mm tùy theo thị trường và biến thể. Xe được tối ưu góc tới và góc thoát. Lốp địa hình Pirelli Scorpion All Terrain Plus đi kèm bộ mâm hợp kim 19 inch thiết kế 5 chấu Untamed Edition Spoke.

Các hệ thống phanh ABS, cân bằng điện tử DSC và hệ thống lái đã được hiệu chỉnh lại để tương thích với lốp địa hình và khoảng sáng gầm mới. Xe sở hữu sức kéo tối đa 2.000kg, tải trọng trên mui xe đạt 75kg khi di chuyển và 300kg khi đứng yên.

Trang bị kỹ thuật của Countryman Untamed Edition có sự khác biệt theo từng khu vực mà chiếc xe được bán. Tại Bắc Mỹ, hệ thống treo nâng cao và lốp địa hình là trang bị tiêu chuẩn. Tại Châu Âu, hệ thống treo nâng cao chỉ áp dụng cho các mẫu xe thuần điện, trong khi lốp địa hình là tùy chọn mua thêm. Ở các thị trường khác, khách hàng có thể trang bị lốp địa hình dưới dạng phụ kiện.

Xe sẽ bắt đầu được sản xuất tại nhà máy BMW Group ở Leipzig từ tháng 11/2026 và chính thức mở bán vào đầu năm 2027. Phiên bản này cung cấp nhiều tùy chọn hệ động lực bao gồm các bản động cơ đốt trong MINI Countryman C, D, S ALL4, cùng các bản thuần điện MINI Countryman E và SE ALL4.

Video: Giới thiệu MINI Countryman Untamed Edition 2027 mới.