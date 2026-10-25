[GALLERY] Minh Hằng được khen 'gái một con trông mòn con mắt' ở tuổi 39

Minh Hằng tiếp tục thu hút sự chú ý khi xuất hiện với diện mạo quyến rũ, năng động. Trong thiết kế áo yếm ôm sát tông đỏ rượu, nữ ca sĩ khoe khéo đường nét cơ thể cùng thần thái tự tin, nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Ảnh: IG minhhang2206

Điểm nhấn trong bộ trang phục là chiếc áo yếm được thiết kế theo phom corset, ôm gọn vòng eo và tôn lên đường cong cơ thể. Phần ngực khoét sâu tạo nét gợi cảm, giúp tổng thể trang phục trở nên nổi bật nhưng vẫn mang tinh thần thời trang hiện đại. Ảnh: IG minhhang2206

Để cân bằng vẻ quyến rũ của chiếc áo, Minh Hằng lựa chọn kết hợp cùng quần jeans rách gối. Sự đối lập giữa nét nữ tính của áo yếm và vẻ bụi bặm của denim mang đến hình ảnh trẻ trung, cá tính, đồng thời thể hiện gu phối đồ linh hoạt của nữ ca sĩ. Ảnh: IG minhhang2206

Ngay sau khi hình ảnh được chia sẻ, diện mạo của Minh Hằng nhanh chóng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Nhiều người dành lời khen cho cách lựa chọn trang phục tôn dáng, cho rằng nữ ca sĩ vẫn giữ được sức hút riêng nhờ sự tự tin và phong cách thời trang biến hóa. Ảnh: IG minhhang2206

Không ít ý kiến sử dụng câu nói quen thuộc “gái một con trông mòn con mắt” để nhận xét về nhan sắc của Minh Hằng. Ở tuổi 39, cô vẫn sở hữu vóc dáng thon gọn, làn da trông khỏe khoắn và diện mạo tươi tắn. Ảnh: IG minhhang2206

Bên dưới bài viết, khán giả để lại nhiều bình luận tích cực, bày tỏ sự yêu thích trước vẻ ngoài trẻ trung của giọng ca "Một vòng trái đất". Một số người còn hài hước xin vía có làn da đẹp, sắc vóc rạng rỡ như “bé Heo” một thời, cho thấy sức hút của Minh Hằng vẫn được duy trì qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Ảnh: IG minhhang2206

Ở độ tuổi U40, Minh Hằng được đánh giá cao nhờ khả năng làm mới hình ảnh mà không đánh mất nét cá tính vốn có. Khi theo đuổi phong cách gợi cảm, cô thường tạo điểm nhấn bằng những thiết kế tôn dáng. Trong đời thường, nữ ca sĩ cũng ưa chuộng trang phục năng động, phù hợp với tinh thần trẻ trung. Ảnh: IG minhhang2206

Bên cạnh ngoại hình, Minh Hằng còn có sự nghiệp nghệ thuật đáng chú ý với nhiều năm hoạt động trong vai trò ca sĩ, diễn viên và tham gia các chương trình giải trí. Cô được khán giả biết đến sau thành công của những bộ phim: Gọi giấc mơ về, Ngôi nhà hạnh phúc, Giải cứu thần chết, Vừa đi vừa khóc và Sắc đẹp ngàn cân. Trong lĩnh vực âm nhạc, Minh Hằng sở hữu nhiều ca khúc được yêu thích. Ảnh: IG minhhang2206

Về cuộc sống riêng, nữ nghệ sĩ đang tận hưởng tổ ấm bên chồng doanh nhân và con trai. Việc cân bằng giữa công việc, gia đình và chăm sóc bản thân cũng là khía cạnh khiến hình ảnh Minh Hằng nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Ảnh: FB Minh Hằng

Ở tuổi 39, Minh Hằng vẫn cho thấy sức hút nhờ diện mạo tươi trẻ, vóc dáng cân đối và gu thời trang đa dạng. Ảnh: FB Minh Hằng

Minh Hằng ở hậu trường chụp ảnh. Clip: FB Minh Hằng