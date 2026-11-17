MG Việt Nam vừa giới thiệu MG Urban tại TP.HCM ngày 17/11/2026. Đây là mẫu ô tô thuần điện mới của thương hiệu, được phát triển hướng đến nhu cầu di chuyển trong đô thị, với hai phiên bản Go và Style. Xe có phạm vi hoạt động tối đa 530 km theo tiêu chuẩn NEDC, tùy chọn pin LFP và hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 2.

MG Urban có kích thước dài 4.395 mm, rộng 1.842 mm, cao 1.549 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm. Với thông số này, mẫu xe sở hữu không gian cabin tương đối rộng, trong đó khoảng để chân hàng ghế sau đạt 984 mm. Khoang hành lý có dung tích 577 lít và có thể tăng lên 1.364 lít khi gập hàng ghế sau theo tỷ lệ 60:40.

Thiết kế ngoại thất sử dụng cụm đèn chiếu sáng LED Projector, đèn hậu LED, logo phát sáng và thanh giá nóc. Hệ số cản gió của xe đạt 0,263 Cd. MG Urban có 6 tùy chọn màu sơn ngoại thất, trong đó phiên bản được giới thiệu tại sự kiện truyền thông sử dụng màu tím pastel.

Bên trong cabin, xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 12,8 inch và màn hình thông tin kỹ thuật số 7 inch. Apple CarPlay và Android Auto không dây có mặt trên cả hai phiên bản. Những trang bị khác gồm điều hòa tự động, cửa gió hàng ghế sau và bộ lọc không khí PM2.5.

Ở phiên bản Style, danh sách tiện nghi của MG Urban có thêm ghế lái chỉnh điện 6 hướng, sưởi vô lăng, sạc điện thoại không dây, hệ thống âm thanh 6 loa và camera toàn cảnh 360 độ. Không gian nội thất cũng có 30 vị trí lưu trữ đồ, phục vụ nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Về vận hành, MG Urban sử dụng hệ truyền động điện dẫn động cầu trước, mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Phiên bản Go có công suất 110 kW, tương đương 148 mã lực, trong khi bản Style đạt 118 kW, tương đương 158 mã lực. Cả hai đều có 5 chế độ lái gồm Tiết kiệm, Thông thường, Thể thao, Đường tuyết và Tùy chỉnh.

Mẫu xe có bán kính vòng quay tối thiểu 5,2 m, phù hợp với điều kiện di chuyển trên những tuyến phố hẹp hoặc không gian đỗ xe hạn chế. Hệ thống phanh tái sinh cung cấp 4 mức điều chỉnh để người lái lựa chọn khả năng thu hồi năng lượng khi giảm tốc.

MG Urban có hai tùy chọn pin LFP, dung lượng 42,8 kWh trên bản Go và 53,9 kWh trên bản Style. Theo công bố của hãng, phạm vi di chuyển tương ứng đạt 435 km và 530 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC. Cả hai phiên bản hỗ trợ sạc AC công suất 7 kW và sạc nhanh DC tối đa 60 kW.

Trong điều kiện phù hợp, thời gian sạc pin từ 30% lên 80% mất khoảng 20 phút với bản Go và 21 phút với bản Style. Xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa bơm nhiệt và quản lý năng lượng pin.

Một trang bị đáng chú ý khác là công nghệ V2L, cho phép xe cấp điện ra thiết bị bên ngoài với công suất tối đa 3,3 kW. Thông qua phụ kiện kết nối, người dùng có thể sử dụng nguồn điện từ pin xe để vận hành các thiết bị như máy tính xách tay, máy ảnh, loa, máy chiếu hoặc tủ lạnh di động.

Về an toàn, MG Urban được trang bị 7 túi khí, hệ thống hỗ trợ lái MG Pilot cấp độ 2 và hai vị trí ghế trẻ em ISOFIX ở hàng ghế sau. Theo thông tin từ MG Việt Nam, mẫu xe đạt chứng nhận an toàn 5 sao của Euro NCAP và ANCAP. Các tính năng hỗ trợ lái gồm phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện... Xe còn có hệ thống giám sát sự hiện diện của trẻ em trong cabin.

Bên cạnh đó, bộ pin LFP đạt chuẩn chống nước IP68, trong khi cấu trúc Cell-to-Body (CTB) tích hợp pin vào thân xe được sử dụng nhằm tối ưu kết cấu và không gian. Sau màn giới thiệu dành cho giới truyền thông ngày 17/11, MG Việt Nam dự kiến tổ chức sự kiện mở bán trước MG Urban vào ngày 20/11/2026.

Video: Giới thiệu mẫu xe thuần điện MG Urban sắp bán tại Việt Nam.