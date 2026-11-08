[GALLERY] MG Urban 'bằng xương bằng thịt' về Việt Nam - sẵn sàng ra mắt

MG Urban 2026 đã xuất hiện tại cảng Hiệp Phước, TP.HCM, cho thấy mẫu xe thuần điện cỡ B đang chuẩn bị được đưa vào thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, một trong những xe xuất hiện tại cảng sở hữu màu tím pastel, tùy chọn màu sắc chưa từng xuất hiện trên các mẫu MG đang được phân phối tại Việt Nam.

Qua hình ảnh thực tế, MG Urban 2026 thuần điện sở hữu thiết kế theo hướng hiện đại với nhiều đường nét thể thao. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha LED vuốt ngược, kết hợp các hốc gió hai bên. Thiết kế này có một số điểm tương đồng về phong cách với mẫu xe thể thao thuần điện MG Cyberster.

Ở bên hông, xe điện MG Urban được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch đa chấu phay bóng. Các đường gân dập nổi chạy dọc thân xe tạo điểm nhấn cho tổng thể, trong khi thiết kế cửa và phần kính mang đến dáng xe tương đối gọn gàng, phù hợp với một mẫu xe đô thị.

Phía sau là cụm đèn hậu LED tạo hình mũi tên mang thiết kế đặc trưng của thương hiệu này, nối liền xuyên suốt mặt sau. Thao tác mở cốp cũng được giấu khéo léo ngay tại vị trí logo MG, tạo nên tổng thể liền mạch cho phần đuôi xe.

Khoang lái theo phong cách tối giản, trang bị màn hình giải trí 12,8 inch trên bản thấp hoặc 15,6 inch trên các bản cao hơn. Ở phiên bản Ultra, xe còn có gói công nghệ lái thông minh i-SMART PRO với các tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động, đỗ xe từ xa và kích hoạt làm mát ghế qua chìa khóa.

Tại thị trường Thái Lan, MG Urban có ba phiên bản gồm Standard, Max và Ultra. Bản Standard sử dụng động cơ điện công suất 148 mã lực, mô-men xoắn 250 Nm, đi cùng pin dung lượng 42,8 kWh cho phạm vi di chuyển tối đa 435 km theo tiêu chuẩn NEDC.

Hai phiên bản Max và Ultra được nâng công suất lên 158 mã lực, sử dụng pin lớn hơn với dung lượng 53,9 kWh, cho phạm vi hoạt động lên tới 530 km mỗi lần sạc. Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 88 kW, cho phép sạc từ 10-80% trong khoảng 30 phút, cùng công nghệ cấp điện ra thiết bị ngoài (V2L) công suất 3,3 kW.

Về an toàn, MG Urban được trang bị các tính năng hỗ trợ lái chủ động như phanh khẩn cấp tự động, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, cảnh báo và hỗ trợ phanh khi phát hiện phương tiện cắt ngang phía sau, cùng cảnh báo mở cửa. Tại Thái Lan, xe có giá bán dao động từ 529.900-709.900 baht, tương đương khoảng 418-559 triệu đồng.

Hiện MG chưa công bố đầy đủ các thông tin liên quan đến cấu hình, giá bán và thời điểm ra mắt chính thức của Urban tại Việt Nam, nhưng một số đại lý đã nhận cọc cho mẫu xe này. Nếu được bán trong thời gian tới, MG Urban sẽ tham gia nhóm xe điện đô thị cỡ B - phân khúc đang ngày càng có thêm lựa chọn tại Việt Nam.

Video: Giới thiệu mẫu xe hatchback thuần điện MG Urban 2026.