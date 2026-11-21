Mẫu xe MPV điện cao cấp Mercedes-Benz VLE 2027 hiện được sản xuất tại nhà máy Fujian Benz, liên doanh giữa Mercedes-Benz, BAIC và Fujian Motor Industry. Đây cũng là cơ sở chuyên sản xuất các dòng xe thương mại Mercedes-Benz tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Mercedes-Benz VLE 2027 sẽ được lắp ráp cùng với V-Class và Vito. Theo kế hoạch, mẫu xe điện mới sẽ ra mắt thị trường Trung Quốc tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026, khai mạc ngày 27/11. Trước đó, Mercedes-Benz VLE đã nộp hồ sơ xin cấp phép bán hàng tại Trung Quốc từ tháng 8/2026.

Việc đưa xe MPV điện Mercedes-Benz VLE 2027 vào sản xuất hàng loạt cho thấy mẫu xe này đã tiến gần tới thời điểm mở bán chính thức. Theo dữ liệu công bố tại Trung Quốc, Mercedes-Benz VLE có kích thước Dài x Rộng x Cao lần lượt 5.310 x 2.000 x 1.922 mm, chiều dài cơ sở 3.340mm.

Mercedes-Benz VLE 2027 sử dụng cấu hình 7 chỗ theo bố trí 2+2+3, khoang hành lý có chiều sâu 550mm. Trọng lượng không tải dao động từ 3.030 đến 3.220kg, tùy phiên bản, trong khi trọng lượng toàn tải đạt 3.780kg.

VLE chạy điện được trang bị hệ thống lái bánh sau, hệ thống treo khí nén và kiến trúc điện 800V. Kích thước mâm có thể lên tới 21 inch trên phiên bản dành cho thị trường Trung Quốc. Phiên bản VLE 300 trang bị 1 motor điện cho công suất tối đa khoảng 268 mã lực.

Phiên bản Mercedes-Benz VLE 400 AWD sử dụng hệ dẫn động 2 motor cho tổng công suất 409 mã lực. Bộ pin được cung cấp bởi liên doanh CATL-Benz, với công đoạn lắp ráp cuối cùng thực hiện tại nhà máy Fujian CATL.

Thông số của phiên bản Trung Quốc nhìn chung khá tương đồng với mẫu VLE mà Mercedes-Benz từng công bố trước đó cho thị trường toàn cầu. Mẫu VLE quốc tế có chiều dài khoảng 5.309mm, rộng 1.999mm và trục cơ sở 3.342mm. Như vậy, khác biệt về kích thước giữa hai phiên bản là không đáng kể và nhiều khả năng đến từ cấu hình riêng cho từng thị trường.

Tuy nhiên, cấu hình ghế ngồi có sự khác biệt. Phiên bản Trung Quốc hiện được công bố với 7 chỗ ngồi, trong khi VLE toàn cầu có thể cung cấp từ 6 đến 8 chỗ tùy cách bố trí. Mercedes-Benz trước đó cũng xác nhận VLE 300 bản toàn cầu sử dụng pin NMC dung lượng 115kWh, cho phạm vi hoạt động hơn 700km theo chuẩn WLTP.

Công suất công bố của VLE 300 toàn cầu là khoảng 272 mã lực, cao hơn không đáng kể so với mức 268 mã lực trong hồ sơ tại Trung Quốc. Trong khi đó, VLE 400 4MATIC đều có tổng công suất 409 mã lực. Mercedes-Benz định vị VLE không đơn thuần là một mẫu MPV điện mà hướng tới trải nghiệm của một mẫu limousine hạng sang.

Ở phiên bản toàn cầu, xe có thể được trang bị màn hình MBUX Superscreen gồm ba màn hình phía trước, màn hình giải trí 31,3 inch độ phân giải 8K dành cho hàng ghế sau và hệ thống âm thanh Burmester 22 loa. Các phiên bản cao cấp còn có ghế Grand Comfort với bệ đỡ chân, massage, hỗ trợ thắt lưng và sạc điện thoại không dây.

Một số công nghệ đáng chú ý khác gồm treo khí nén Airmatic, đánh lái bánh sau tối đa 7 độ và hệ thống hỗ trợ lái MB.Drive Assist Pro. Nền tảng điện 800V cho phép VLE hỗ trợ sạc nhanh DC công suất trên 300 kW. Mercedes-Benz từng công bố xe có thể bổ sung quãng đường khoảng 355km sau 15 phút sạc trong điều kiện phù hợp.

VLE được phát triển trên kiến trúc VAN.EA mới của Mercedes-Benz và là một phần trong chiến lược điện hóa dòng xe van của hãng. Nhà máy Fujian Benz đã bắt đầu chuẩn bị dây chuyền cho dự án từ năm 2025, bao gồm việc xây dựng xưởng thân xe mới. Cơ sở này cũng đặt mục tiêu sản xuất thêm các mẫu xe sử dụng nền tảng VAN.EA trong tương lai với tỷ lệ nội địa hóa ngày càng cao.

Khi mở bán, Mercedes-Benz VLE sẽ bước vào nhóm MPV điện cao cấp vốn đang có sự hiện diện của Zeekr 009, Volvo EM90 và Lexus LM ở phân khúc MPV hạng sang. Điểm khác biệt của VLE nằm ở chiến lược toàn cầu. Thay vì tập trung chủ yếu vào Trung Quốc và châu Á, Mercedes-Benz dự kiến đưa mẫu xe này tới nhiều thị trường, bao gồm cả Mỹ. Giá bán của VLE hiện chưa được công bố.

Video: Giới thiệu mẫu xe MPV điện cao cấp Mercedes-Benz VLE mới.