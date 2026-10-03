[GALLERY] Mercedes-Benz GLC PHEV 2026 ra mắt Việt Nam, giá 2,999 tỷ đồng

Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa chính thức ra mắt mẫu SUV GLC 350e 4MATIC tại thị trường Việt Nam với giá bán lẻ khuyến nghị 2,999 tỷ đồng. Bên cạnh việc ra mắt GLC 350e 4MATIC, Mercedes-Benz Việt Nam cũng điều chỉnh giá các phiên bản GLC 200 4MATIC và GLC 300 4MATIC lần lượt là 1,999 tỷ và 2,499 tỷ đồng.

Về ngoại hình, GLC 350e 4MATIC 2026 có kích thước tổng thể lần lượt là (DxRxC)(4.716 x 1.934 x 1.647)mm, chiều dài cơ sở 2.888mm, tự trọng lên tới 2.325kg do thêm hệ thống hybrid và tải trọng 515kg. Ngoại thất xe sở hữu gói thiết kế thể thao AMG Line, mâm hợp kim 20 inch 5 chấu, gương chiếu hậu chỉnh/gập điện và baga mui ốp nhôm bóng.

Mercedes-Benz GLC 350e 4MATIC 2026 sở hữu cụm đèn trước sử dụng công nghệ DIGITAL LIGHT tích hợp ULTRA RANGE Highbeam và Adaptive High-beam Assist Plus. Đèn chào mừng chiếu logo thương hiệu cùng thảm đèn họa tiết ngôi sao ba cánh xuất hiện tại hai cửa trước.

Nội thất của GLC 350e 4MATIC cũng được trang bị gói AMG Line với vô-lăng 3 chấu bọc da Nappa, cửa sổ trời toàn cảnh Panoramic, điều hòa tự động 4 vùng THERMOTRONIC cùng hệ thống lọc không khí ENERGIZING AIR CONTROL và AIR BALANCE. Các trang bị tiêu chuẩn trong cabin khác gồm hàng ghế trước dạng thể thao, hỗ trợ chỉnh điện, tích hợp thông gió và bộ nhớ 3 vị trí cho ghế, vô-lăng cùng gương chiếu hậu...

Xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto không dây và hệ thống âm thanh vòm Burmester 3D gồm 15 loa (công suất 710W). GLC 350e 4MATIC có bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình trung tâm 11,9 inch chạy hệ thống MBUX, trợ lý MBUX Interior Assistant, định vị MBUX Navigation Plus tích hợp bản đồ Việt Nam, định vị thực tế tăng cường AR và màn hình hiển thị trên kính lái Head-up Display.

Về công nghệ và an toàn, các tính năng hỗ trợ lái gồm phanh chủ động Active Brake Assist, ga tự động DISTRONIC, giữ làn Active Lane Keeping Assist, đỗ xe PARKTRONIC, cảnh báo mất tập trung ATTENTION ASSIST, cảnh báo điểm mù và camera 360 độ tích hợp tính năng "nhìn xuyên thấu" nắp ca-pô Transparent Bonnet giúp quan sát khu vực dưới gầm xe.

Điểm khác biệt lớn nhất của GLC 350e 4MATIC là hệ thống hybrid plug-in gồm động cơ xăng 4 xi-lanh dung tích 2.0L (dung tích thực 1.999cc) có công suất 204 mã lực và mô-men xoắn 320Nm. Khi kết hợp với mô-tơ điện, tổng công suất hệ thống đạt 313 mã lực (230kW) và mô-men xoắn cực đại 550Nm.

Xe sử dụng hộp số tự động 9 cấp 9G-TRONIC cùng hệ dẫn động 4 bánh 4MATIC, GLC 350e 4MATIC tăng tốc từ 0 đến 100km/h trong 6,7 giây và đạt vận tốc tối đa 218km/h. Với bình xăng 49 lít, mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp dao động từ 2,1 đến 2,5 lít/100km theo tiêu chuẩn WLTP.

Hệ thống pin Lithium-ion của xe có dung lượng khả dụng 25,28kWh, cung cấp quãng đường di chuyển thuần điện từ 115 đến 128km theo chuẩn WLTP tùy điều kiện vận hành. Bộ sạc AC tiêu chuẩn công suất 11 kW cho phép nạp đầy pin từ 0% lên 100% trong khoảng 2,75 giờ.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Mercedes GLC 350e 4MATIC mới.