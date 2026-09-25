[GALLERY] Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look gần 10 tỷ đồng, chờ về Việt Nam

Mercedes-Benz G 450 d 2026 ra mắt tại Thái Lan sở hữu số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.825 x 1.984 x 1.976 mm, đi kèm chiều dài cơ sở 2.890 mm. Mẫu xe này duy trì thông số vượt địa hình ấn tượng với khoảng sáng gầm đạt 250 mm cùng khả năng lội nước, lội bùn sâu tối đa 850 mm.

Điểm khác biệt cốt lõi trên phiên bản Vintage Look nằm ở các chi tiết thiết kế mang đậm tinh thần hoài cổ. Ngoại thất xe nổi bật với gói trang trí PROFESSIONAL Line Exterior, tích hợp thêm gói Night Package mang đến diện mạo cứng cáp.

Lưới tản nhiệt, viền đèn pha, cản trước/sau cũng như phần nắp che được hoàn thiện bằng tông màu đen mờ Night Black Magno hoặc đen bóng Obsidian Black tùy theo từng cấu phần. Dung tích bình chứa nhiên liệu của xe đạt mức 100 lít. Khoang hành lý tiêu chuẩn phía sau đạt dung tích 640 lít và có khả năng mở rộng lên tới 2.010 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Nhằm tối ưu hóa khả năng dã ngoại, xe được trang bị sẵn giá chở đồ chuyên dụng PROFESSIONAL Roof Rack ở trên nóc cùng thang leo phía sau có sức chịu tải lên tới 100 kg. Đi kèm với đó là bộ mâm hợp kim 18 inch với hai phương án phối màu gồm bạc High-Gloss Vanadium Silver hoặc đen mờ Matt Black.

Khách hàng tại Thái Lan có thể lựa chọn nhiều màu sơn ngoại thất khác nhau, trong đó các tùy chọn từ bộ sưu tập MANUFAKTUR (như màu xanh Olive Green Metallic ở bản trưng bày).

Bên trong cabin, phiên bản Vintage Look được cung cấp ba tùy chọn phối màu da Nappa cao cấp bao gồm Đen (Black), Nâu Truffle/Đen (Truffle Brown/Black) và Kem Macchiato/Đen (Macchiato Beige/Black), đảm bảo không gian sang trọng tiện nghi cho người sử dụng.

Cung cấp sức mạnh cho Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look là khối động cơ diesel 6 xi-lanh thẳng hàng OM 656M, dung tích 3.0L (2.989 cc) tăng áp kép. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 367 mã lực tại 4.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 750 Nm trong dải vòng tua 1.350 - 2.800 vòng/phút.

Sức mạnh được truyền tới cả bốn bánh thông qua hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic (kèm lẫy chuyển số) và hệ dẫn động 4MATIC với tỷ lệ phân bổ lực kéo mặc định 40:60. Hệ truyền động này còn tích hợp công nghệ hỗ trợ điện ISG2 thế hệ mới.

Dù sở hữu trọng lượng bản thân ở mức 2.555 kg, chiếc SUV địa hình Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look 2026 này vẫn có thể tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong thời gian 5,8 giây và đạt vận tốc tối đa 210 km/h.

Mẫu xe SUV Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look 2026 đã chính thức được giới thiệu tại Thái Lan với giá 12,7 triệu baht (tương đương 9,9 tỷ đồng). Mẫu SUV địa hình nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức.

Tại thị trường Việt Nam, hiện chưa có thông tin Mercedes-Benz G 450 d Vintage Look được đưa về nước, tuy nhiên đây sẽ là mẫu SUV địa hình được nhiều đại gia yêu thích và dự đoán sẽ sớm có người sở hữu.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mercedes-Benz G 450 d 2026 tại Thái Lan.