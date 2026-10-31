[GALLERY] Mercedes-Benz CLA 200 electric vừa ra mắt Việt Nam, từ 1,59 tỷ đồng

Mercedes-Benz Việt Nam đã chính thức khai mạc Triển lãm Trưng bày và trải nghiệm “The Icons, Electrified” tại Công viên Bờ sông Thủ Thiêm, TP.HCM. Trong sự kiện này, Mercedes-Benz đã giới thiệu 5 mẫu xe mới với người tiêu dùng Việt Nam, trong đó tâm điểm là mẫu sedan thuần điện CLA 200 electric.

Mercedes-Benz CLA 200 electric có giá bán lẻ khuyến nghị từ 1,59 tỷ đồng. Như vậy, giá bán chính thức của xe rẻ hơn đáng kể so với mức dự kiến 1,7 tỷ đồng ban đầu. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.723 x 1.855 x 1.468 mm và chiều dài cơ sở 2.790 mm, tương đương Mercedes-Benz C-Class đang bán ở Việt Nam.

Ngoài ra, xe còn được trang bị cốp trước với dung tích 101 lít bên dưới nắp ca-pô. Trong khi đó, khoang hành lý phía sau của xe có dung tích 405 lít. Lấy cảm hứng thiết kế từ Vision EQXX Concept, Mercedes-Benz CLA 200 electric sở hữu ngoại hình mượt mà như xe coupe nhằm giảm hệ số lực cản không khí và cải thiện phạm vi hoạt động.

Điểm nhấn của mẫu ô tô điện này nằm ở đèn pha/đèn hậu với đồ họa ngôi sao 3 cánh đặc trưng của thương hiệu Mercedes-Benz, dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang đầu xe và lưới tản nhiệt hình thang đóng kín, tích hợp tổng cộng 142 ngôi sao 3 cánh phát sáng.

Chưa hết, Mercedes-Benz CLA 200 electric còn được trang bị logo ngôi sao 3 cánh phát sáng ở chính giữa lưới tản nhiệt, mâm hợp kim AMG thể thao 5 chấu kép với kích thước 19 inch, tay nắm cửa ẩn, ốp sườn sơn đen bóng, cản sau với chi tiết mô phỏng bộ khuếch tán và cánh gió nhỏ tích hợp vào cửa cốp.

Bên trong mẫu ô tô điện này là không gian nội thất sang trọng và nhiều tiện nghi. Xe được trang bị ghế bọc da Artico kết hợp vi sợi Microcut với chỉ khâu đỏ tương phản. Ghế trước AMG Line Sports Seat có tựa đầu liền khối với đủ tính năng chỉnh điện, sưởi ấm và hỗ trợ đệm lưng 4 hướng. Ngoài ra, ghế trước và gương chiếu hậu đều có tính năng nhớ 3 vị trí.

Trước mặt người lái là vô lăng bọc da Nappa, ốp nhôm vân carbon sáng màu, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và 2 màn hình 14 inch. Bên cạnh đó là trợ lý ảo MBUX Virtual Assistant hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói trực tuyến, màn hình hiển thị thông tin trên kính lái MBUX, camera selfie/quay video,...

Xe có hệ thống định vị MBUX Navigation Plus tích hợp bản đồ Việt Nam có thời hạn 7 năm, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, 4 cổng USB Type C hỗ trợ sạc nhanh công suất lên đến 100 W, sạc không dây ở hàng ghế trước, cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa 2 vùng tự động, cửa cốp đóng/mở chỉnh điện và đèn viền 64 màu.

Chưa hết, Mercedes-Benz CLA 200 electric còn có mô-đun kết nối 5G, MBUX Entertainment thời hạn 3 năm, Remote Services và gói dịch vụ tiêu chuẩn cho xe điện. Các chức năng gồm truy xuất trạng thái xe từ xa, cá nhân hóa hồ sơ, quản lý bảo dưỡng, quản lý và tối ưu năng lượng pin, cập nhật phần mềm OTA, nhận diện gương mặt và tích hợp chìa khóa kỹ thuật số.

Nguồn cung cấp sức mạnh cho mẫu xe này là 1 mô-tơ điện nằm trên cầu sau, cho công suất tối đa 224 mã lực và mô-men xoắn cực đại 335 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 7,5 giây. Bộ pin lithium-ion 58 kWh cung cấp quãng đường di chuyển 459-542 km theo chuẩn WLTP.

Xe cũng có khả năng sạc nhanh từ 10% lên 80% trong khoảng 20 phút tại điều kiện sạc phù hợp. Với trạm chỉ tương thích hệ thống 400V, công suất sạc nhanh DC tối đa giới hạn ở 100 kW và thời gian tương ứng khoảng 40-45 phút. Sạc chậm AC 11 kW dùng điện 3 pha cho phép sạc từ 0-100% trong khoảng 6,5 giờ.

Cuối cùng là những trang bị an toàn như đèn pha Multibeam LED tích hợp chiếu sáng theo góc cua, hỗ trợ điều chỉnh pha/cốt chủ động, hệ thống hỗ trợ giữ khoảng cách an toàn chủ động Distronic, hỗ trợ cảnh báo điểm mù, giữ làn, phanh chủ động, dừng khẩn cấp tự động, đánh lái tránh va chạm, cảnh báo khi mở cửa... Xe có màu sơn gồm; trắng Polar, xanh bạc hà Aqua-mint, đen Jet, đen Cosmic, xanh Sheer và bạc High-tech.

Mercedes-Benz Việt Nam khai mạc Triển lãm “The Icons, Electrified”.