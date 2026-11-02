[GALLERY] MC Ngọc Huy bật mí chuyện thú vị sau chung kết Olympia

MC Ngọc Huy vừa chia sẻ hình ảnh ăn uống vui vẻ bên MC Khánh Vy và bốn nhà leo núi của Đường lên đỉnh Olympia sau chung kết. Nam MC hài hước viết: "4 thanh niên này 'ăn điểm' hăng như thế nào thì mọi người đã biết rồi, còn trên bàn ăn thì… cũng không kém phần sôi động". Anh còn nhắn nhủ các thí sinh ăn uống thật nhiều sau những ngày thi đấu căng thẳng.

Chia sẻ sau cuộc thi, nam MC bày tỏ sự vui mừng trước chiến thắng của Đoàn Lê Anh Đức. Anh chúc mừng nam sinh và Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam với thành tích hai năm liên tiếp có học sinh vô địch Olympia.

Ngọc Huy cũng dành lời động viên cho ba thí sinh còn lại là Nguyễn Huy Quang Minh, Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương, khẳng định các em đều đã có màn thể hiện tốt.

MC Ngọc Huy nhận xét các thí sinh chung kết năm nay thân thiết, thường xuyên tạo ra những tình huống hài hước.

Anh chia sẻ: "Mấy thanh niên chung kết năm nay trộm vía thân nhau như quen từ kiếp trước, lại còn hay tiểu phẩm, ai cũng đáng yêu, ai cũng xứng đáng".

Những khoảnh khắc đứng cạnh, động viên nhau trên sân khấu phần nào cho thấy tình bạn đẹp giữa các thí sinh.

Nam MC chụp ảnh selfie cùng Khánh Vy và các nhà leo núi tại trường quay.

Những hình ảnh đời thường được chia sẻ sau cuộc thi giúp khán giả có thêm góc nhìn về không khí phía sau chương trình.

MC Ngọc Huy và Khánh Vy đảm nhận vai trò dẫn chương trình trong trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 26, diễn ra sáng 1/11 tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam. Sau bốn phần thi Khởi động, Chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích, Đoàn Lê Anh Đức giành ngôi Quán quân với giải thưởng 50.000 USD. Nguyễn Huy Quang Minh đạt giải Nhì trị giá 200 triệu đồng; Trần Võ Gia Bảo và Lý Thái Dương đồng giải Ba, mỗi người nhận 100 triệu đồng.

Xem video Quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2026 tiết lộ điều giúp giành chiến thắng. Nguồn Vietnamnet