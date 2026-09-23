[GALLERY] Mazda MX-5 thiếu màu vàng, đại lý tự 'thửa' 6 chiếc bán giá cao

Mazda MX-5 ND đã xuất hiện từ năm 2014. Tuy nhiên, cho đến nay, thế hệ hiện tại của dòng xe mui trần bán chạy nhất thế giới này vẫn chưa từng được sơn màu vàng ngay từ nhà máy. Để thay đổi điều đó, 4 đại lý Mazda tại Nhật Bản đã hợp tác, tạo ra phiên bản đặc biệt của MX-5 mang tên Roadster FSW Ver. 2 với số lượng giới hạn chỉ 6 xe.

Tại thị trường Nhật Bản, MX-5 vốn được biết đến dưới tên gọi riêng là Mazda Roadster. Vàng Sunflower Yellow từng là màu sơn chính hãng dành cho Mazda MX-5 thế hệ NC. Màu này ra đời sau màu vàng Blazing Yellow Mica của thế hệ NB và vàng Sunburst Yellow của thế hệ NA.

Giờ đây, màu sơn này trở lại trên một phiên bản đặc biệt của Mazda MX-5 ND dành cho thị trường Nhật Bản nhờ các đại lý Kanto Mazda, Shizuoka Mazda, Tokai Mazda và Koshin Mazda. 6 chiếc FSW Ver. 2 được chế tạo dựa trên phiên bản S Special Package của dòng xe Mazda MX-5 tại thị trường Nhật Bản. Ban đầu, những chiếc xe này được sơn màu đen Jet Black Mica.

Mỗi chiếc xe được tháo rời hoàn toàn và sơn lại thủ công bởi Mazda Engineering & Technology (Mazda E&T). Đây là công ty con có trụ sở tại Hiroshima của Mazda, chịu trách nhiệm chế tạo các mẫu xe ý tưởng, do đó thành phẩm được kỳ vọng có chất lượng hoàn thiện cao.

Màu sơn mới được kết hợp với một gói khí động học tinh tế, gồm cánh chia gió trước, ốp sườn, bộ khuếch tán phía sau và cánh gió đuôi, tất cả đều được sơn màu đen Brilliant Black tương phản. Logo và tay nắm cửa cũng được sơn màu đen Jet Black nhằm tạo điểm nhấn.

Bên trong xe, đội ngũ thực hiện đã bổ sung các chi tiết màu vàng Sunflower Yellow trên táp-pi cửa, viền cửa gió điều hòa và chìa khóa thông minh. Những mẫu xe đặc biệt màu vàng này cũng được trang bị gói Touring Package tùy chọn, bổ sung đèn pha LED thích ứng, hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng, hệ thống nhận diện biển báo giao thông, ghế sưởi và đầu thu TV kỹ thuật số cho màn hình thông tin giải trí.

Dưới nắp ca-pô, phiên bản đặc biệt vẫn sử dụng động cơ 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.5L tiêu chuẩn, cho công suất tối đa 134 mã lực và mô-men xoắn cực đại 152 Nm sau những nâng cấp mới nhất tại Nhật Bản. Động cơ kết hợp với hộp số sàn 6 cấp, truyền sức mạnh tới bánh sau.

Mazda Roadster FSW Ver. 2 có giá 4.708.000 Yên (khoảng 941 triệu đồng). Trong khi đó, Mazda MX-5 nguyên bản có giá 3.256.000 Yên (651 triệu đồng). Vấn đề là chỉ có 6 người có cơ hội mua Mazda MX-5 màu vàng Sunflower Yellow. Những khách hàng may mắn sẽ được lựa chọn thông qua hình thức xổ số diễn ra vào ngày 3 và 4/10 tại đường đua Fuji Speedway, Nhật Bản.

VIdeo: Ngắm chi tiết Mazda Roadster FSW Ver. 2 màu vàng đặc biệt.