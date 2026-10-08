[GALLERY] Mazda CX-6e từ 970 triệu đồng tại Thái Lan, có về Việt Nam?

Mazda CX-6e 2026 đã chính thức được giới thiệu tại thị trường Thái Lan với hai phiên bản Premium và Premium Sport, giá lần lượt 1.259.000 baht và 1.299.000 baht (tương đương từ 970 triệu đồng đến 1 tỷ đồng). Đây là mẫu SUV thuần điện được Mazda phát triển cùng ChangAn, sử dụng nền tảng EPA1 có nguồn gốc từ Deepal S07.

Mẫu xe SUV điện Mazda CX-6e được sản xuất tại nhà máy ChangAn Mazda Automobile (CMA) ở Nam Kinh, Trung Quốc. Mẫu xe mang ngôn ngữ thiết kế riêng của Mazda, với tên gọi “Soul Motion”, trong khi hệ thống khung gầm, khả năng vận hành và điều khiển được hãng điều chỉnh theo định hướng riêng.

Về ngoại hình, Mazda CX-6e 2026 sở hữu chiều dài 4.850 mm, rộng 1.935 mm, cao 1.620 mm và chiều dài cơ sở 2.902 mm. Khoang hành lý phía sau có dung tích từ 468-1.434 lít tùy cách bố trí hàng ghế, trong khi khoang chứa đồ phía trước có dung tích 80 lít.

Mẫu xe SUV thuần điện mới nhà Mazda sử dụng hệ thống treo trước MacPherson và treo sau đa liên kết. Bản Premium được trang bị mâm 19 inch, trong khi bản Premium Sport sử dụng mâm 21 inch.

Một trong những điểm đáng chú ý của CX-6e là hệ thống màn hình 5K Widescreen kích thước 26,45 inch, kết hợp cùng màn hình trung tâm cảm ứng và hỗ trợ điều khiển bằng cử chỉ. Xe hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, Bluetooth, USB Type-A/Type-C và sạc điện thoại không dây.

Hệ thống âm thanh gồm 23 loa, bên cạnh loa tích hợp tại tựa đầu ghế trước. Nội thất có cửa sổ trời toàn cảnh cố định diện tích 1,05 m², kính phủ lớp phản xạ nhiệt và chống 99,7% tia UV. Xe cũng được trang bị điều hòa tự động hai vùng, lọc bụi PM2.5 và đèn nội thất Ambient Light 256 màu.

Mazda CX-6e bản Premium sử dụng ghế bọc da Maztex, ghế lái chỉnh điện 8 hướng, nhớ 3 vị trí, hỗ trợ thắt lưng và thông gió. Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40. So với Premium, bản Premium Sport được bổ sung mâm 21 inch, lốp 255/40 R21, ghế sau thông gió và sưởi.

Đáng chú ý, phiên bản này sử dụng gương chiếu hậu ngoài dạng camera, truyền hình ảnh tới màn hình OLED 9 inch trong cabin. Gương chiếu hậu trong xe cũng được thay thế bằng màn hình kỹ thuật số. Xe có tổng cộng 9 túi khí, camera 360 độ với chức năng See-through View và Side View, cùng hệ thống giám sát người lái.

CX-6e được trang bị hệ thống hỗ trợ lái bán tự động cấp độ 2 cùng loạt tính năng ADAS. Danh sách trang bị gồm kiểm soát hành trình thích ứng Stop&Go, cảnh báo va chạm phía trước và phía sau, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ giữ làn và hỗ trợ đưa xe trở lại làn.

Mazda CX-6e sử dụng một mô-tơ điện đặt phía sau, công suất 258 mã lực, mô-men xoắn cực đại 290 Nm và bộ pin lithium-ion LFP dung lượng 77,9 kWh. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây, tốc độ tối đa 185 km/h. Với bản Premium, phạm vi hoạt động đạt 555 km theo tiêu chuẩn NEDC. Trong khi đó, bản Premium Sport có tầm hoạt động 524 km.

Về khả năng sạc, xe hỗ trợ sạc AC tối đa 11 kW và sạc nhanh DC lên tới 194 kW. Thời gian sạc từ 10-80% bằng nguồn DC được công bố ở mức 24 phút. Xe cũng hỗ trợ công nghệ cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L với công suất tối đa 3,5 kW. Tại Thái Lan, Mazda CX-6e có 6 màu ngoại thất gồm Nightfall Violet, Crystal White Pearl, Jet Black, Aero Grey, Machine Grey và Soul Red Crystal.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV thuần điện Mazda CX-6e 2026.