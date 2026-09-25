[GALLERY] Mazda CX-6e sắp ra mắt Đông Nam Á - SUV điện từ 776 triệu đồng

Mazda CX-6e 2026 sắp ra mắt tại Thái Lan còn được biết đến với tên gọi EZ-60 tại Trung Quốc, là sản phẩm hợp tác giữa Mazda và Changan. Mẫu xe phát triển trên nền tảng EPA1 của Deepal S07, nhưng được Mazda thiết kế lại đáng kể về ngoại thất và nội thất.

Theo thông tin được công bố, Mazda cũng điều chỉnh hệ thống treo, khả năng vận hành và đặc tính điều khiển để tạo sự khác biệt so với mẫu xe dùng chung nền tảng. CX-6e mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của Mazda mang tên “Soul Motion”.

Xe có kích thước dài 4.850 mm, rộng 1.935 mm, cao 1.620 mm, chiều dài cơ sở 2.902 mm. Khoang hành lý phía sau có dung tích 468-1.434 lít khi gập hàng ghế sau, trong khi khoang chứa đồ phía trước có dung tích 80 lít.

Bên cạnh thiết kế ngoại thất mang phong cách riêng, Mazda CX-6e gây chú ý với màn hình trung tâm Ultra-Wide độ phân giải 5K, kích thước khoảng 26 inch, bộ pin 77,9 kWh, phạm vi hoạt động tối đa 600 km theo tiêu chuẩn NEDC và khả năng sạc nhanh DC công suất lên tới 195 kW.

Về kích thước, CX-6e có chiều dài cơ sở tương đương ZEEKR 7X và XPENG G6, đồng thời lớn hơn một số mẫu xe như Toyota bZ4X hay Honda e:N2. Phiên bản được đề cập sử dụng hệ truyền động Long Range RWD, với một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, cho công suất tối đa 258 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm.

Bộ pin lithium-ion LFP có dung lượng 77,9 kWh. Xe SUV điện Mazda CX-6e tăng tốc 0-100 km/h trong 7,9 giây, đạt tốc độ tối đa 175 km/h và có phạm vi hoạt động tối đa 600 km theo tiêu chuẩn NEDC.

CX-6e hỗ trợ sạc AC tối đa 11 kW và sạc DC tối đa 195 kW. Với sạc nhanh DC, thời gian nạp pin từ 10-80% là khoảng 24 phút. Mazda cho biết 15 phút sạc nhanh có thể bổ sung khoảng 235 km phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn NEDC.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên CX-6e là màn hình trung tâm Ultra-Wide 5K kích thước 26 inch, hỗ trợ Dolby Atmos. Xe còn được trang bị màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) và hệ thống âm thanh 23 loa.

Một số trang bị đáng chú ý khác trên mẫu xe SUV điện Mazda CX-6e sắp ra mắt thị trường Thái Lan gồm mâm hợp kim 21 inch, nội thất hai tông màu Amethyst & White và ghế sau tích hợp hệ thống thông gió.

Mazda CX-6e sẽ trở thành mẫu xe điện 100% thứ hai của Mazda tại thị trường Thái Lan, sau Mazda6e. Xe dự kiến được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc. Mức giá xe dự kiến từ 1.xx triệu baht (tương đương 776 triệu đồng).

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV điện Mazda CX-6e mới.