[GALLERY] Mai Phương Thúy ngày càng quyến rũ, biến hóa nhiều phong cách

Mai Phương Thúy đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2006. Những năm gần đây, cô tập trung vào hoạt động kinh doanh, hiếm khi tham gia các sự kiện giải trí. Loạt ảnh mới gây chú ý khi người đẹp xuất hiện với nhiều phong cách, từ gợi cảm đến năng động, thanh lịch.

Mai Phương Thúy diện áo cổ yếm họa tiết, quần đen ôm sát và khăn lụa trùm đầu. Tạo hình gợi cảm, khác lạ tôn lên vẻ đẹp mặn mà của Hoa hậu Việt Nam 2006.

Lối trang điểm nhẹ nhàng giúp người đẹp giữ vẻ tự nhiên, làm nổi bật đường nét gương mặt.

Mai Phương Thúy phối áo bra với áo khoác trắng tay phồng và quần jeans ống rộng. Cách kết hợp trang phục tạo vẻ ngoài hiện đại, vừa gợi cảm vừa năng động.

Mái tóc dài buông tự nhiên cùng lối trang điểm nhẹ mang đến vẻ dịu dàng cho mỹ nhân sinh năm 1988.

Với áo khoác màu kem, bra, quần shorts đen và giày thể thao, người đẹp theo đuổi phong cách dạo phố năng động.

Bộ suit màu nâu be kết hợp giày cao gót mang đến vẻ thanh lịch cho Hoa hậu Việt Nam 2006. Phom blazer chỉn chu tôn nét trưởng thành.

Mai Phương Thúy diện váy đen ôm sát, kết hợp túi xách màu kem. Trang phục tôn dáng cùng phụ kiện tương phản tạo điểm nhấn, tăng vẻ quyến rũ.

Hoa hậu Việt Nam 2006 kết hợp trang phục đen với giày thể thao trắng và túi xách cùng tông, tạo vẻ ngoài trẻ trung, hiện đại.

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