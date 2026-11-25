Bất chấp sự dịch chuyển của xu hướng sang các mẫu SUV cỡ nhỏ gầm cao, Kia đã cam kết giữ lại dòng hatchback hạng A Morning/Picanto như một lựa chọn giá rẻ nhất dải sản phẩm. Thế hệ hiện tại ra mắt từ gần 1 thập kỷ trước - chính xác là từ năm 2017. Sự phổ biến của nó ở châu Âu và Hàn Quốc – nơi Morning chủ yếu được bán và sản xuất – sẽ giúp chiếc xe tồn tại trong tương lai gần.

“Chúng tôi nhận thấy nhiều thương hiệu đã quyết định rút khỏi phân khúc A”, Giám đốc điều hành Kia châu Âu, Sjoerd Knipping, chia sẻ. “Chúng tôi vẫn thấy doanh số khá tốt ở châu Âu. Không chỉ ở châu Âu, mà cả ở thị trường nội địa [Hàn Quốc] chẳng hạn, nhưng ở châu Âu, miễn là chúng tôi thấy nhu cầu tốt đến từ nhiều hơn một thị trường, thì vẫn có tiềm năng tiếp tục bán hàng.”

“Và dĩ nhiên, nếu ngày càng nhiều đối thủ cạnh tranh quyết định rút lui, điều đó có thể giúp chúng ta nói rằng, OK, chúng ta cần đảm bảo rằng chiếc xe vẫn thực sự tốt, đáp ứng tất cả các yêu cầu pháp lý, đáp ứng tất cả các yêu cầu của khách hàng mà không nhất thiết phải liên tục nâng cấp xe.”, ông Sjoerd Knipping cho biết thêm.

Cũng theo ông Sjoerd Knipping, “Điều đó có thể có nghĩa là vòng đời sản phẩm sẽ được kéo dài thêm một chút, nhưng vẫn đảm bảo sản phẩm được bán ra thị trường cho nhóm khách hàng mục tiêu vẫn rất quan tâm đến dòng xe phân khúc A sử dụng động cơ đốt trong (ICE). Chắc chắn là vậy.”

Các nguồn tin từ châu Âu cho thấy Kia đang nhắm đến một mẫu xe điện kế nhiệm Picanto, có thể mang tên EV1, để cạnh tranh với làn sóng các đối thủ giá rẻ mới đến từ Renault , Dacia, Honda, BYD và nhiều hãng khác. Hiện chưa rõ liệu nó sẽ thay thế hay bán song song với Morning chạy động cơ đốt trong.

Kia đã nâng cấp Morning vào năm 2023, bổ sung kiểu dáng ngoại thất lấy cảm hứng từ EV9 và các tính năng nội thất được sửa đổi, nhưng không có cải tiến nào về hiệu suất, mức tiêu thụ nhiên liệu hoặc, ngoài cụm đồng hồ mới, công nghệ.

“Tôi sẽ không bao giờ nói rằng chúng tôi không thay đổi bất cứ điều gì trên chiếc xe, nhưng hiện tại tôi nghĩ rằng chúng tôi đã thực sự tân trang lại chiếc xe này khoảng hai năm trước. Vì vậy, nếu xét đến vòng đời điển hình, sản phẩm vẫn còn tương đối mới và đáp ứng được yêu cầu của khách hàng”, Knipping nói.

Tại thị trường Việt Nam, Morning cũng từng là mẫu xe phổ biến nhất của Kia và liên tục đạt doanh số cao trong nhiều năm bởi giá bán hấp dẫn trong thời kỳ thị trường chưa có nhiều sự lựa chọn, tuy nhiên thời thế đã thay đổi hoàn toàn.

Theo thời gian khi ngày càng nhiều mẫu xe được ra mắt với giá hợp lý, nội thất rộng, nhiều trang bị và xu hướng chuyển dịch sang SUV/crossover cùng xe năng lượng mới, Morning nói riêng và các dòng xe con ở các phân khúc bình dân từ hạng C trở xuống ngày càng ít được ưa chuộng.

Video: Giới thiệu mẫu xe Kia Morning/Picanto thế hệ mới.