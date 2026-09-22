[GALLERY] Loạt ôtô 'hàng hot' Nhật Bản rục rịch ra mắt Việt cuối năm 2026

Mazda CX-5 2026 ﻿Mazda CX-5 2026 là một trong những sản phẩm dự kiến được giới thiệu tại Việt Nam vào giai đoạn cuối năm nay. Trước đó, mẫu xe này từng xuất hiện tại sự kiện ra mắt Mazda Flagship đầu tiên ở Việt Nam và Đông Nam Á vào tháng 12/2025, cùng ba sản phẩm mới khác của thương hiệu Nhật Bản. Theo kế hoạch được hé lộ, Mazda CX-5 mới có thể chính thức trình làng vào tháng 11 tới đây.

Ra mắt toàn cầu tại châu Âu từ tháng 7/2025, CX-5 thế hệ mới thay đổi đáng kể về diện mạo. Xe được trang bị máy xăng 2.5L hút khí tự nhiên, sản sinh công suất 140 mã lực và mô-men xoắn cực đại 238 Nm. Động cơ này đi cùng hệ thống mild-hybrid 24V sử dụng mô-tơ điện hỗ trợ, hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Xe vẫn được cung cấp tùy chọn động cơ xăng 2.5L thông thường.

Subaru Forester Hybrid ﻿Subaru Việt Nam được kỳ vọng tạo thêm sức nóng cho phân khúc SUV trong quý cuối năm với Forester Hybrid. Theo thông tin được hé lộ, mẫu xe này có thể ra mắt vào tháng 10 hoặc tháng 11/2026. Nếu kế hoạch được thực hiện, Forester sẽ trở thành mẫu xe hybrid thứ hai của Subaru tại Việt Nam, sau Crosstrek. Khác với Crosstrek áp dụng công nghệ mild-hybrid, Subaru Forester Hybrid sử dụng hệ thống full-hybrid.

Cấu hình này kết hợp động cơ xăng 2.5L (162 mã lực, 209 Nm) với mô-tơ điện (118 mã lực, 270 Nm). Nguồn năng lượng cho mô-tơ đến từ bộ pin lithium-ion dung lượng 1,1 kWh. Toàn bộ hệ thống cho công suất kết hợp 194 mã lực, đi kèm hộp số eCVT và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian đối xứng S-AWD đặc trưng của Subaru. Dự đoán, xe sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Mitsubishi Outlander thế hệ mới ﻿Sau khi dừng bán Outlander tại Việt Nam từ cuối năm 2025 và bổ sung Destinator vào danh mục sản phẩm, Mitsubishi lên kế hoạch đưa mẫu C-SUV quen thuộc trở lại thị trường trong năm nay. Phiên bản mới sẽ được nhập khẩu trực tiếp từ Nhật Bản và thuộc thế hệ thứ tư. Tuy vậy, Mitsubishi chưa công bố cấu hình động cơ cũng như danh sách trang bị cho mẫu xe này.

Tại Nhật Bản, mẫu SUV này chỉ được bán với hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Cấu hình này gồm động cơ xăng 2.4L cho công suất 131 mã lực và mô-men xoắn 195 Nm, kết hợp hai mô-tơ điện đặt trên hai cầu. Hai mô-tơ này cho thông số lần lượt là 114 mã lực/255 Nm và 134 mã lực/195 Nm. Pin 22,7 kWh cho phép xe chạy thuần điện khoảng 102 - 106 km theo chuẩn WLTC.

Suzuki XL7 Hybrid 2026 ﻿Thông tin dán nhãn năng lượng phương tiện mới nhất từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy Suzuki XL7 xuất hiện với hai cấu hình GL và GLX. Hiện tại, mẫu MPV này chỉ có một phiên bản được bán chính hãng, giá 599,9 triệu đồng. Thông tin trên cho thấy XL7 Hybrid có thể sắp được nâng cấp và bổ sung thêm phiên bản tại Việt Nam.

Dù hãng và các đại lý chưa hé lộ kế hoạch cụ thể, nhưng trước đó một chiếc XL7 Hybrid mới từng xuất hiện tại trung tâm kiểm định khí thải ở Hà Nội. Khả năng xe sớm về Việt Nam càng được củng cố khi Suzuki XL7 2026 đã ra mắt Indonesia từ cuối tháng 7. Đây cũng là nơi cung cấp XL7 cho thị trường Việt Nam.

Honda City nâng cấp ﻿Theo thông tin từ một số đại lý, Honda City bản nâng cấp có thể ra mắt khách Việt trong tháng 10. Phía Honda Việt Nam hiện chưa đưa ra xác nhận chính thức. Dù vậy, những dấu hiệu gần đây cho thấy hãng có thể đang chuẩn bị cho đợt làm mới mẫu sedan hạng B này. Cục Sở hữu trí tuệ đã cấp quyền đăng ký kiểu dáng công nghiệp cho mẫu sedan cỡ B này.

Việc hoàn tất đăng ký kiểu dáng cho thấy Honda City mới đã có bước chuẩn bị về mặt pháp lý tại Việt Nam, nhưng chưa đủ cơ sở để xác định thời điểm mở bán. Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho biết xe đã xuất hiện tại khu vực nhà máy của Honda. Nhà sản xuất hiện chưa xác nhận nhưng cũng chưa phủ nhận thông tin này.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Mazda CX-5 2026 thế hệ mới.