Trong số những loại rau xanh được yêu thích, cải ngồng luôn có một vị trí riêng nhờ phần thân non giòn mềm, vị ngọt thanh và hương vị đặc trưng. Đây là loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình, có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu để tạo nên những món ăn hấp dẫn. Ảnh: Điện máy XANH

Cải ngồng có một vụ chính, thường kéo dài từ tháng 11 đến tháng 3 năm sau. Đây là khoảng thời gian rau vào mùa, sinh trưởng thuận lợi, cho những cây cải tươi ngon, thân mập, lá xanh non. Người tiêu dùng cũng dễ dàng tìm mua cải ngồng tại các chợ truyền thống và siêu thị với mức giá tương đối hợp lý. Ảnh: Điện máy XANH

Một trong những điểm nổi bật về dinh dưỡng của cải ngồng là hàm lượng canxi khá cao. Theo ước tính, 100g cải ngồng cung cấp khoảng 85mg canxi. Đây là khoáng chất quan trọng giúp duy trì hệ xương và răng chắc khỏe, đồng thời tham gia vào nhiều hoạt động của cơ thể. Nhờ đó, cải ngồng là lựa chọn rau xanh đáng cân nhắc trong thực đơn hằng ngày. Ảnh: Long Châu

Không chỉ giàu canxi, cải ngồng còn cung cấp beta-carotene, vitamin nhóm B, vitamin C, vitamin K, vitamin A và folate. Bên cạnh đó, loại rau này còn chứa các khoáng chất như sắt, magie và natri. Sự kết hợp của nhiều dưỡng chất giúp bổ sung các vi chất cần thiết, góp phần duy trì hoạt động bình thường của cơ thể. Ảnh: Bách hoá XANH

Cải ngồng chứa lượng chất xơ tự nhiên, có lợi cho hoạt động của đường ruột. Việc bổ sung loại rau này vào bữa ăn kết hợp với uống đủ nước có thể hỗ trợ nhu động ruột, cải thiện tình trạng táo bón và giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn. Ảnh: Điện máy XANH

Nhờ chứa vitamin C, beta-carotene và nhiều hợp chất thực vật, cải ngồng góp phần hỗ trợ hoạt động của hệ miễn dịch. Ảnh: Bách hoá XANH

Trong chế độ ăn cân bằng, loại rau này còn giúp bổ sung các dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe xương, thị lực và nhiều chức năng sinh lý khác. Theo quan niệm dinh dưỡng truyền thống, cải ngồng cũng là loại rau được ưa chuộng trong các món ăn thanh mát. Ảnh: Điện máy XANH

Nhắc đến các món ăn từ cải ngồng, không thể bỏ qua cải ngồng xào tỏi. Rau được chần sơ hoặc xào trực tiếp trên lửa lớn, kết hợp với tỏi phi thơm và một chút gia vị. Thành phẩm có màu xanh bắt mắt, thân rau giòn ngọt, hòa quyện cùng mùi thơm đặc trưng của tỏi. Đây là món ăn đơn giản nhưng rất đưa cơm. Ảnh: Arttimes

Nếu yêu thích những món ăn nhẹ nhàng, cải ngồng xào nấm là gợi ý không nên bỏ qua. Có thể kết hợp rau với nấm hương, nấm đùi gà hoặc nấm đông cô. Vị ngọt tự nhiên của nấm hòa quyện cùng độ giòn của cải ngồng tạo nên món ăn thanh đạm, phù hợp với cả bữa cơm gia đình lẫn thực đơn chay. Ảnh: Bách hoá XANH

Ngoài hai cách chế biến quen thuộc, cải ngồng còn có thể biến tấu thành nhiều món hấp dẫn như cải ngồng luộc chấm nước mắm trứng, cải ngồng xào thịt bò, cải ngồng xào tôm, canh cải ngồng nấu thịt băm hoặc cải ngồng hấp dầu hào. Mỗi cách chế biến đều mang đến hương vị riêng, giúp thực đơn gia đình thêm phong phú mà không mất quá nhiều thời gian chuẩn bị. Ảnh: Bách hoá XANH

3 loại chất đạm lành mạnh nhất nên ăn mỗi ngày. Clip: Dược Sĩ Đại Minh