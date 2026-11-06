[GALLERY] Lincoln hé lộ Aviator EX8 truyền động PHEV, có hệ thống lái tự động

Lincoln Aviator EX8 2027 là mẫu SUV cỡ lớn sở hữu hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV) do liên doanh Changan-Ford sản xuất nhằm gia tăng sức cạnh tranh tại thị trường ô tô lớn nhất thế giới. Theo kế hoạch, xe sẽ ra mắt công chúng tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026 trước khi chính thức mở bán vào năm 2027.

Về tổng thể, Lincoln Aviator EX8 vẫn duy trì ngôn ngữ thiết kế quen thuộc của thương hiệu xe sang Mỹ với lưới tản nhiệt cỡ lớn tích hợp logo phát sáng nổi bật. Xe được trang bị cụm đèn chiếu sáng dạng khối cùng dải đèn hậu kéo dài xuyên suốt phần đuôi. Khác với xu hướng thiết kế ẩn, mẫu SUV này giữ lại tay nắm cửa dạng truyền thống, kết hợp cùng các cột xe sơn đen tạo hiệu ứng mui bay.

Điểm nhấn công nghệ đáng chú ý nhất ở ngoại thất là cảm biến LiDAR được bố trí ngay trên mui xe. Trang bị này cho phép Aviator EX8 hỗ trợ hệ thống lái tự động cấp độ 2 (L2), tích hợp tính năng điều hướng theo hành trình Navigate On Autopilot (NOA). Công nghệ này hỗ trợ phương tiện tự di chuyển theo lộ trình định sẵn tại Trung Quốc dưới sự giám sát trực tiếp của người lái.

Về mặt thông số kỹ thuật, mẫu SUV cỡ lớn Lincoln Aviator EX8 tại thị trường Trung Quốc này có mã nội bộ CX810 sở hữu chiều dài 5.055 mm, rộng 1.995 mm, cao 1.790 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 3.010 mm.

So với phiên bản Aviator động cơ V6 truyền thống với cấu hình 3 hàng ghế, chiều dài tổng thể của bản Lincoln Aviator EX8 2027 ngắn hơn 25 mm. Thay vào đó, xe được thiết kế chuẩn cấu hình 5 chỗ ngồi với hai hàng ghế rộng rãi.

Mẫu xe này được trang bị các tùy chọn mâm hợp kim kích thước 21 inch (thông số lốp 255/50 R21) hoặc 22 inch (thông số lốp 255/45 R22). Tùy thuộc vào từng phiên bản trang bị, trọng lượng bản thân của xe dao động trong khoảng từ 2.480 kg đến 2.580 kg.

Sức mạnh của Lincoln Aviator EX8 đến từ hệ truyền động Plug-in Hybrid, kết hợp giữa mô tơ điện và động cơ xăng 1.5L tăng áp (mã JL469ZQ1) do Changan phát triển, cho công suất tối đa 148 mã lực (110 kW). Khối động cơ này hiện cũng đang được ứng dụng trên nhiều dòng xe của Changan như CS75 Plus hay Nevo Q07.

Thông số chi tiết về các mô-tơ điện đi kèm hiện chưa được nhà sản xuất công bố. Cung cấp năng lượng cho hệ thống điện là bộ pin LFP được sản xuất bởi liên doanh Changan-CATL, thay vì sử dụng pin từ đối tác BYD như trên các dòng xe Lincoln trước đây. Theo dữ liệu đăng kiểm từ MIIT, mẫu SUV plug-in hybrid này có thể đạt vận tốc tối đa 205 km/h.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV Lincoln Aviator thế hệ mới.