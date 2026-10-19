[GALLERY] Lexus TX 2027 tăng giá bán, tạm dừng phiên bản plug-in hybrid

Mẫu xe SUV hạng sang Lexus TX 2027 mới ra mắt không có nhiều thay đổi về thiết kế hay công nghệ. Thương hiệu xe sang Nhật Bản chủ yếu tập trung tinh chỉnh trang bị, đồng thời điều chỉnh danh mục hệ truyền động sau giai đoạn đầu ghi nhận doanh số tích cực.

Theo đó, Lexus TX 350 thế hệ mới phiên tiêu chuẩn có giá khởi điểm 58.890 USD, đã bao gồm phí vận chuyển, tăng 400 USD so với trước. Trong khi đó, các phiên bản hybrid cao cấp có giá vượt 75.000 USD.

Thay đổi đáng chú ý nhất là việc Lexus tạm ngừng phân phối TX 550h+, phiên bản sử dụng hệ truyền động plug-in hybrid (PHEV). Tuy nhiên, đại diện hãng cho biết đang lên kế hoạch đưa phiên bản này trở lại trong tương lai.

Như vậy, Lexus TX 2027 hiện còn hai lựa chọn hệ truyền động chính. Bản TX 350 sử dụng động cơ xăng tăng áp 2.4L, 4 xi-lanh, công suất 275 mã lực. Trong khi đó, TX 500h được trang bị hệ truyền động hybrid với tổng công suất 366 mã lực.

Bên cạnh việc tinh giản danh mục sản phẩm, Lexus cũng thực hiện một số điều chỉnh nhỏ. Cụ thể, TX 350 được tinh chỉnh bộ trợ lực phanh chân không và phần mềm điều khiển chức năng giữ phanh tự động Brake Hold.

Lexus TX được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng SUV hạng sang ba hàng ghế, ưu tiên không gian hành khách và khả năng chuyên chở hành lý. Kể từ khi ra mắt, mẫu xe này ghi nhận doanh số vượt kỳ vọng ban đầu tại Bắc Mỹ, hiện chỉ xếp sau RX và NX trong danh mục sản phẩm Lexus.

Sức hút của TX cũng được cho là đang tạo áp lực cạnh tranh trong phân khúc. Theo một số nguồn tin, Acura đang cân nhắc phát triển mẫu SUV lớn hơn MDX nhằm tiếp cận nhóm khách hàng cần không gian hàng ghế thứ ba rộng rãi.

Về ngoại thất, màu sơn đỏ Matador Red Mica được bổ sung trở lại nhưng không áp dụng cho các phiên bản F SPORT. Trên TX 500h, logo “DIRECT4” ở phía sau được thay bằng ký hiệu “AWD”, trong khi phiên bản Premium sử dụng bộ mâm hợp kim 20 inch với lớp hoàn thiện màu xám đậm hơn.

Các hệ thống hỗ trợ lái trên Lexus TX 2027 thuộc gói Lexus Safety System+ 3.0 hoạt động ổn định nhưng đôi lúc phản ứng hơi thận trọng quá mức. Camera 360 độ đặc biệt hữu ích bởi TX là mẫu xe khá lớn khi xoay trở trong đô thị.

Đáng chú ý, Lexus có thể áp dụng chiến lược sản phẩm khác biệt cho TX tại Nhật Bản. Một số thông tin trong ngành cho rằng mẫu SUV này sẽ được giới thiệu tại thị trường nội địa dưới dạng xe thuần điện, thay vì sử dụng động cơ xăng hoặc hybrid như tại Bắc Mỹ.

Dù vậy, kế hoạch phát triển Lexus TX thuần điện tại Nhật Bản hiện chưa được hãng xác nhận chính thức. Khi ra mắt thị trường, TX 2027 sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Audi Q7 – mẫu SUV hạng sang cỡ lớn lâu năm trong cùng phân khúc.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang Lexus TX 2027 mới.