[GALLERY] Lexus GX550 độ xe đua hầm hố, nhưng vẫn tinh tế và sang chảnh

Novel Racing vốn là đội đua Nhật Bản tham gia giải 24 Hours of Nürburgring với các mẫu xe Lexus. Bên cạnh hoạt động trên đường đua, hãng còn phát triển các sản phẩm nâng cấp ngoại hình và hiệu suất cho xe Lexus thương mại.

Với dự án Lexus GX550, Novel lần đầu phát triển một bộ body kit dành cho một mẫu SUV địa hình hạng sang. Kinh nghiệm từ đường đua được thể hiện qua cách thiết kế các chi tiết khí động học, nhưng tổng thể vẫn khá tiết chế.

Ở phía trước, GX550 được bổ sung cánh gió lấy cảm hứng từ cửa hút gió. Phía sau có ốp gầm tạo hình tương tự bộ khuếch tán, trong khi hai bên thân xe được bổ sung các chi tiết mô phỏng cửa hút gió.

Nếu không quan sát kỹ, bộ body kit này thậm chí có thể bị nhầm với phụ kiện nguyên bản của Lexus. Novel cho biết bộ kit hiện chỉ tập trung vào ngoại thất, không thay đổi nội thất hay hệ truyền động của GX550.

Tại Nhật Bản, khách hàng có thể mua từng chi tiết hoặc lựa chọn trọn bộ với giá khoảng 3.200 USD. Các chi tiết riêng lẻ gồm cánh gió trước, ốp hốc bánh trước và sau cùng ốp gầm phía sau, với giá dao động khoảng 600-1.200 USD.

Về nguyên bản, Lexus GX 550 2026 được xây dựng trên nền tảng TNGA-F với kết cấu khung thang nhẹ nhưng cứng vững, hệ thống treo trước tay đòn kép và treo sau đa liên kết, đi kèm hệ thống treo thích ứng AVS và trợ lực lái điện tiêu chuẩn.

Mẫu xe này trang bị động cơ V6 3.4L tăng áp kép, cho công suất 349 mã lực và mô-men xoắn cực đại 650 Nm, kết hợp với hộp số tự động 10 cấp. So với động cơ V8 tiền nhiệm, GX 550 mạnh hơn, nhẹ hơn và hiệu quả hơn, đồng thời có khả năng kéo tối đa lên đến 4.125 kg.

Toàn bộ các phiên bản đều sử dụng hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian, đi kèm vi sai trung tâm hạn chế trượt Torsen. Riêng bản Overtrail cao cấp còn có thêm khóa vi sai cầu sau điều khiển điện tử. Thông số off-road của GX mới khá ấn tượng với góc tới 26 độ, góc vượt đỉnh dốc 24 độ và góc thoát 21 độ.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV hạng sang Lexus GX550 2026.