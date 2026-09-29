[GALLERY] Lexus 'chơi lớn' hô biến RZ thành hình tròn, RX hình xoắn ốc

Thương hiệu xe sang Nhật Bản Lexus sẽ giới thiệu hai tác phẩm đặc biệt dựa trên RZ 450e và RX 450h+ tại sự kiện Armory Week ở New York. Thay vì giữ nguyên hình dáng xe thông thường, cả hai được biến dạng mạnh, tạo nên những hình khối gần như không còn khả năng vận hành thực tế.

Dự án xe sang Lexus đặc biệt này được thực hiện bởi MSCHF, tập thể nghệ thuật có trụ sở tại Brooklyn, Mỹ, nổi tiếng với những tác phẩm cố tình biến dạng các vật thể quen thuộc để truyền tải những ý tưởng khác nhau.

Mẫu Lexus RZ hoàn toàn mới trong dự án được đặt tên “Circle Car”. Toàn bộ thân xe được uốn cong cho đến khi phần đầu và đuôi gần như chạm vào nhau, tạo thành một vòng lặp khép kín.

Trong khi đó, chiếc RX được kéo dài và xoắn dọc thân xe thành hình xoắn ốc. Hình dáng đặc biệt của hai mẫu xe càng trở nên rõ nét khi nhìn từ trên cao.

Theo Lexus, những sản phẩm này không được xem là nguyên mẫu cho các mẫu xe tương lai mà giống những tác phẩm điêu khắc hơn. Vì vậy, hãng gọi chúng là “Form Cars” thay vì “Concept Cars”.

Trước khi được biến dạng, Lexus RZ là mẫu SUV thuần điện chạy pin. Phiên bản RZ 450e sử dụng hệ dẫn động 4 bánh với hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 308 mã lực, giá khởi điểm 50.895 USD tại Mỹ.

Trong khi đó, RX 450h+ là mẫu plug-in hybrid, kết hợp mô-tơ điện, pin và động cơ đốt trong. Mẫu xe có giá khởi điểm 66.780 USD tại Mỹ, hướng tới nhóm khách hàng muốn sử dụng hệ truyền động điện hóa nhưng vẫn duy trì khả năng tiếp nhiên liệu tại các trạm xăng truyền thống.

Bên cạnh triển lãm MOTOMORPHOSIS, Lexus cũng sẽ giới thiệu hai mẫu xe điện ES và TZ hoàn toàn mới tại khu trưng bày “Where Art Meets Energy” trong khuôn khổ The Armory Show ở New York.

Thông qua dự án này, Lexus không tập trung vào khả năng vận hành của xe mà khai thác khía cạnh hình khối, chuyển động và cách con người nhận diện một chiếc ô tô, biến những mẫu xe quen thuộc thành các tác phẩm nghệ thuật có hình dáng hoàn toàn khác biệt.

Hai tác phẩm xe sang Lexus biến tấu đặc biệt này sẽ được trưng bày tại triển lãm MOTOMORPHOSIS ở Chelsea Industrial, New York, trong khuôn khổ Armory Week từ ngày 24 đến 26/9.

Video: Lexus "chơi lớn" biến RZ thành hình tròn, RX hình xoắn ốc.