Dự án đánh dấu bước tiến đáng kể trong sự nghiệp của Lê Hạ Anh chính là "Mưa đỏ", nơi cô đảm nhận vai O Hồng. Bộ phim tạo nên cơn sốt phòng vé, đạt doanh thu kỷ lục hơn 700 tỷ đồng, trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của điện ảnh Việt. Ảnh: FB Lê Hạ Anh

Thành công vang dội của bộ phim không chỉ đưa tên tuổi tác phẩm đến gần hơn với công chúng mà còn tạo bước ngoặt cho nhiều diễn viên tham gia. Trong đó, Lê Hạ Anh nhận được sự quan tâm lớn nhờ diễn xuất cùng dấu ấn nhân vật O Hồng. Ảnh: FB Lê Hạ Anh

Sau "Mưa đỏ", nữ diễn viên có thêm nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chương trình thời trang, đồng thời nhận được lời mời tham gia quảng cáo và một số dự án phim mới. Từ một gương mặt chưa quá phổ biến, Hạ Anh đang dần trở thành cái tên được chú ý hơn trong làng giải trí. Ảnh: FB Lê Hạ Anh

Bên cạnh những chuyển biến trong sự nghiệp, ngoại hình của Lê Hạ Anh cũng trở thành chủ đề được khán giả quan tâm. Ở tuổi 31, nữ diễn viên được nhận xét ngày càng trưởng thành, mặn mà và sở hữu vẻ đẹp cuốn hút hơn. Ảnh: FB Lê Hạ Anh

Nếu trước đây, Hạ Anh thường gắn liền với hình ảnh trong trẻo, ngọt ngào thì thời gian gần đây, cô có sự thay đổi rõ nét trong phong cách. Người đẹp hướng đến vẻ thanh lịch, nữ tính nhưng không kém phần gợi cảm, biết cách lựa chọn trang phục để tôn lên lợi thế ngoại hình. Ảnh: FB Lê Hạ Anh

Tại các sự kiện giải trí, Lê Hạ Anh không ngại thử sức với những thiết kế ôm dáng, váy có đường cắt xẻ tinh tế hoặc trang phục giúp khoe khéo đường cong. Ảnh: FB Lê Hạ Anh

Đời thường, người đẹp lại ưu tiên phong cách trẻ trung, năng động và có phần tối giản. Những chiếc áo trễ vai, áo ngắn, sơ mi kết hợp cùng quần jeans được cô lựa chọn thường xuyên. Ảnh: FB Lê Hạ Anh

Để duy trì diện mạo rạng rỡ, Lê Hạ Anh chú trọng xây dựng lối sống khoa học, quan tâm đến sức khỏe cả thể chất lẫn tinh thần. Ảnh: FB Lê Hạ Anh

Có thể thấy, thành công của "Mưa đỏ" đã mang đến cho Lê Hạ Anh nhiều thay đổi tích cực, từ sức hút truyền thông đến cơ hội nghề nghiệp. Ảnh: FB Lê Hạ Anh

Ở tuổi 31, với nhan sắc thăng hạng cùng sự linh hoạt trong phong cách, Lê Hạ Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục có thêm những bước tiến mới. Ảnh: FB Lê Hạ Anh

Diễn viên Lê Hạ Anh gợi cảm dự sự kiện. Clip: FB Lê Hạ Anh