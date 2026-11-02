[GALLERY] LBX 2027 - SUV hạng sang nhỏ nhất nhà Lexus sắp mở bán

Lexus LBX là dòng SUV cỡ nhỏ đã lần đầu tiên trình làng vào hồi tháng 12/2023. LBX hiện giữ vị thế là mẫu SUV hạng sang cỡ nhỏ nhất của thương hiệu Lexus. Mới đây, Lexus đã bổ sung phiên bản nâng cấp nhẹ cho năm 2027 của dòng xe này ở thị trường nội địa Nhật Bản.

Những thay đổi trên Lexus LBX 2027 tập trung vào việc cải thiện độ êm ái và khả năng vận hành của Lexus LBX 2027, bắt đầu bằng việc sử dụng thanh giằng ngang trung tâm dày hơn nhằm tăng độ cứng vững của thân xe. Hãng cũng tiến hành thử nghiệm và tinh chỉnh bổ sung tại đường đua Nürburgring ở Đức.

Những thay đổi điều chỉnh chủ yếu nằm ở đặc tính van của bộ giảm chấn trên LBX nhằm kiểm soát chuyển động thân xe êm ái hơn khi di chuyển trên những đoạn đường gồ ghề. Ngoài ra, hệ thống điều khiển trợ lực lái điện (EPS) cũng được điều chỉnh để mang lại cảm giác lái tự nhiên và chắc chắn hơn.

Thay đổi tiếp theo của mẫu SUV hạng sang này là sự xuất hiện của những trang bị tiêu chuẩn mới trên mọi phiên bản, bao gồm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD và camera hành trình. Những thay đổi này giúp tăng sự tiện lợi trong quá trình sử dụng cho người lái.

Bảng màu ngoại thất của Lexus LBX 2027 tại thị trường Nhật Bản cũng được điều chỉnh với việc bổ sung tùy chọn mới mang tên Sou. Đây là sắc xanh dương nhạt có hiệu ứng ánh kim tạo chiều sâu.

Tất cả các màu sơn đơn sắc trên Lexus LBX 2027 hiện được cung cấp cho các phiên bản Relax và Elegant. Trong khi đó, các tùy chọn sơn hai tông màu cũng như màu đen Black Mica chỉ dành cho các phiên bản Cool và Active.

Tại Nhật Bản, Lexus LBX 2027 chỉ được cung cấp với hệ truyền động hybrid, sử dụng động cơ xăng hút khí tự nhiên có M15A-FXE với 3 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 90 mã lực và mô-men xoắn cực đại 120 Nm.

Động cơ này được hỗ trợ bởi mô-tơ điện 1VM có công suất tối đa 93 mã lực và mô-men xoắn cực đại 185 Nm. Hệ truyền động trên mang lại tổng công suất 134 mã lực. Hộp số E-CVT được trang bị tiêu chuẩn để truyền động tới bánh trước.

Trong khi đó, hệ dẫn động bốn bánh (E-Four) là trang bị tùy chọn, bổ sung 1 mô-tơ điện phía sau có công suất tối đa 6,3 mã lực và mô-men xoắn cực đại 52 Nm.

Thể tích khoang hành lý sau trên bản dẫn động cầu trước là 332 lít. Bản dẫn động 2 cầu chưa được công bố thông số này nhưng chắc chắn thấp hơn đáng kể vì hệ thống điện hóa nằm phía sau.

Hiện giá bán của Lexus LBX 2027 bản nâng cấp dnah cho tại thị trường Nhật Bản vẫn chưa được công bố. Xe sẽ chính thức được bán ra từ ngày 3/11/2026 tới đây.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV hạng sang cỡ nhỏ Lexus LBX mới.