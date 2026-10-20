[GALLERY] Lamborghini Temerario vào đội siêu xe tuần tra của cảnh sát Dubai

Cảnh sát Dubai vừa bổ sung thêm một siêu xe nữa vào đội xe tuần tra cao cấp nổi tiếng thế giới của mình. Chiếc xe mới nhất là Lamborghini Temerario, được đưa vào sử dụng thông qua sự hợp tác giữa Lamborghini Abu Dhabi và Dubai.

Chiếc siêu xe Lamborghini Temerario này đóng vai trò để cảnh sát du lịch tiếp xúc trực tiếp với công chúng. Bên cạnh hiệu năng vượt trội, chiếc xe còn nhằm mục đích tăng cường sự hiện diện của cảnh sát trên khắp thành phố và khuyến khích sự tương tác tích cực với người dân và du khách.

Với việc chiếc Lamborghini Temerario gia nhập vào đội siêu xe cảnh sát cũng sẽ trở thành điểm thu hút khách du lịch, giúp Dubai thể hiện hình ảnh về sự đổi mới, an toàn và sang trọng.

Theo Thiếu tướng Saeed Al Hajri, Giám đốc Sở Điều tra Hình sự Dubai, việc bổ sung này phản ánh nỗ lực của thành phố nhằm cân bằng giữa sự hiện diện an ninh rõ ràng và việc tiếp cận cộng đồng.

Martino Picotti, tổng giám đốc của Lamborghini Abu Dhabi và Dubai, mô tả việc bàn giao này là sự tiếp nối tự nhiên của mối quan hệ chặt chẽ giữa nhà sản xuất ô tô Ý và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Về mặt vận hành, Lamborghini Temerario sở hữu hệ truyền động hybrid với sự kết hợp của động cơ xăng V8 dung tích 4.0L tăng áp đôi, kết hợp cùng 3 mô-tơ điện. Cấu hình này sản sinh tổng công suất lên tới 907 mã lực, cho phép xe tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 2,7 giây.

Sở hữu thiết kế khí động học hiện đại cùng sức mạnh vượt trội, Temerario trở thành mảnh ghép tiếp theo, hoàn thiện bộ sưu tập siêu xe tuần tra đắt giá của Dubai, vốn đã nổi tiếng toàn cầu với nhiều mẫu xe thể thao hiếm và mạnh mẽ bậc nhất thế giới.

Video: Xem siêu xe amborghini Temerario đọ sức Ducati Panigale V4.