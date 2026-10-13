[GALLERY] Kia Seltos Hybrid 2027 mới trình làng, lần đầu tiên có e-AWD

Đây là lần đầu tiên mẫu SUV Kia Seltos Hybrid được giới thiệu tại thị trường châu Âu. Là mẫu xe bán chạy thứ hai của Kia trên toàn cầu, Seltos thế hệ thứ hai sở hữu thiết kế mạnh mẽ hơn, công nghệ hiện đại cùng hệ truyền động điện khí hóa được phát triển phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện nay.

Kia Seltos Hybrid 2027 được định vị trong phân khúc SUV hạng C (C-SUV) đang tăng trưởng nhanh tại châu Âu, bổ sung thêm một lựa chọn vào danh mục xe điện hóa của Kia bên cạnh những mẫu xe như Sportage, Niro và K4 mới.

Mẫu xe SUV Kia Seltos thế hệ thứ hai mới này mang diện mạo khỏe khoắn với các chi tiết ốp thân xe, những đường nét góc cạnh và ngôn ngữ thiết kế mới của Kia.

Bên trong, Kia Seltos 2027 được hoàn thiện theo hướng chú trọng sự tiện dụng với vật liệu nội thất chất lượng cao, hướng đến độ bền và sự thoải mái trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Khoang lái được trang bị cụm màn hình kép, các tính năng kết nối thông minh cùng không gian chứa đồ rộng rãi. Thiết kế thân xe cũng được mở rộng theo chiều ngang, tạo cảm giác bề thế hơn, đồng thời cải thiện tầm quan sát và không gian cho hành khách ở cả hai hàng ghế.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất trên Seltos Hybrid là hệ thống dẫn động 4 bánh điện tử e-AWD, giúp mẫu xe trở thành model đầu tiên trong danh mục sản phẩm Kia được trang bị công nghệ này.

Khác với hệ dẫn động 4 bánh cơ khí truyền thống, hệ thống e-AWD trên Kia Seltos Hybrid 2027 sử dụng mô-tơ điện để phân bổ mô-men xoắn giữa các cầu, cho phép phản ứng nhanh tùy theo điều kiện vận hành.

Hệ thống có thể tăng lực kéo khi xe di chuyển trên đường trơn trượt, mặt đường ướt hoặc những cung đường địa hình nhẹ. Đồng thời, e-AWD cũng hỗ trợ cải thiện độ ổn định khi vào cua và tối ưu mức tiêu thụ nhiên liệu bằng cách chỉ kích hoạt hỗ trợ cầu sau khi điều kiện vận hành yêu cầu.

Seltos Hybrid ra mắt trong bối cảnh Kia đang ghi nhận mức tăng trưởng tích cực tại châu Âu. Theo số liệu đăng ký mới nhất của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA), Kia là thương hiệu xe du lịch thuộc nhóm 10 thương hiệu lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất tại châu Âu tính từ đầu năm 2026.

Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Kia Seltos Hybrid 2027 mới.