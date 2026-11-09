[GALLERY] Kia K4 sắp mở bán tại Đông Nam Á, chờ về Việt Nam thay thế K3

Tại Triển lãm Di động Quốc tế Kuala Lumpur (KLIMS) 2026 diễn ra ở Malaysia vào hồi tháng 6 năm nay, thương hiệu Kia đã mang mẫu xe K4 mới đến trưng bày. Đến nay, thời điểm bán ra thị trường Malaysia của mẫu sedan cỡ C này sắp tới gần.

Được giới thiệu với vai trò kế nhiệm Forte và Cerato, Kia K4 là mẫu xe thuộc phân khúc C, cạnh tranh với những đối thủ như Honda Civic. Trên thực tế, K4 là thế hệ mới đã được đổi tên của Kia K3 hiện đang bán tại Việt Nam. Trong khi đó, cái tên Kia K3 được dùng cho một mẫu sedan hạng B thay thế Rio ở thị trường quốc tế.

Kia K4 có 3 kiểu dáng thân xe, bao gồm sedan, hatchback và wagon. Xe sắp được bán tại Malaysia nhiều khả năng sẽ là phiên bản sedan. Phiên bản sedan của Kia K4 có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.710 x 1.850 x 1.420 mm và chiều dài cơ sở 2.720 mm. Mặc dù 3 thông số kích thước ngoại thất của K4 đều lớn hơn Civic nhưng mẫu xe nhà Honda lại sở hữu chiều dài cơ sở nhỉnh hơn đôi chút.

Tương tự nhiều mẫu xe Kia đời mới khác, K4 cũng được áp dụng ngôn ngữ thiết kế “Opposites United” quen thuộc. Xe được trang bị hệ thống đèn chiếu sáng lấy cảm hứng từ bản đồ sao đặc trưng, kết hợp cùng cụm đèn pha LED thấu kính dạng khối lập phương nhỏ. Bên cạnh đó là lưới tản nhiệt khá hẹp và hốc gió trung tâm cỡ lớn trên cản trước.

Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ bắt gặp kiểu dáng fastback mượt mà với hốc bánh nổi bật. Xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch đi kèm lốp kích thước 235/40. Nếu đi kèm gói ngoại thất GT-Line, Kia K4 sẽ được bổ sung thiết kế cản trước/sau riêng biệt và đường viền cửa mạ crôm màu satin. Thêm vào đó là các chi tiết màu đen bóng như ốp gương chiếu hậu và ốp sườn.

Bên trong xe, mẫu sedan cỡ C của thương hiệu ôtô Hàn Quốc này sở hữu mặt táp-lô hai tầng với cụm màn hình cỡ lớn, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình cảm ứng thông tin giải trí cùng có kích thước 12,3 inch.

Nằm kẹp giữa hai màn hình này là màn hình 5 inch dùng để chỉnh điều hòa. Xe hỗ trợ kết nối Android Auto/Apple CarPlay không dây, sạc điện thoại không dây, điều hòa tự động hai vùng, ghế trước có chức năng thông gió và hàng ghế sau gập theo tỷ lệ 60:40.

Khác với xe trưng bày tại Triển lãm KLIMS 2026, Kia K4 chuẩn bị bán ở Malaysia nhiều khả năng sẽ dùng động cơ hybrid. Đây là hệ truyền động kết hợp máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 1.6L, mô-tơ điện và hộp số tự động ly hợp kép 6 cấp. Hệ thống này tạo ra tổng công suất 154 mã lực, cân bằng giữa khả năng phản hồi nhanh và mức tiêu thụ nhiên liệu thấp.

Hiện thời điểm ra mắt và giá bán của Kia K4 2026 tại thị trường Malaysia vẫn chưa được công bố cụ thể. Sau Malaysia, mẫu sedan cỡ C này nhiều khả năng sẽ tiếp tục được giới thiệu ở những thị trường Đông Nam Á khác như Việt Nam.

Tại Việt Nam, Kia K3 hiện không còn hút khách như trước do thị hiếu của người dùng thay đổi, cộng thêm việc đã lâu chưa được nâng cấp về thiết kế và trang bị. Nếu được bổ sung thế hệ mới, mẫu sedan hạng C này có thể sẽ cải thiện doanh số tại thị trường Việt Nam.

Video: Giới thiệu Kia K4 GT-Line 2026 mới.