[GALLERY] Kia EV3 2027 từ 860 triệu đồng tại Đông Nam Á, lăn bánh 511km/sạc

Theo đó, mẫu xe SUV điện thương hiệu Hàn Quốc được giới thiệu tại Philippines chỉ với 1 phiên bản duy nhất là EV3 GL cùng giá bán niêm yết 1.898.000 PHP (tương đương khoảng 860 triệu đồng). Mức giá này đưa mẫu xe vào nhóm SUV điện cỡ nhỏ cùng các đối thủ như BYD Atto 3 và Geely EX5 EV.

Kia EV3 2027 được phát triển theo ngôn ngữ thiết kế “Opposites United”, đồng thời thừa hưởng nhiều đường nét từ các mẫu xe điện lớn hơn như EV9 và EV5. Xe cũng có một số đặc điểm gợi liên tưởng đến Kia Soul với thân xe vuông vức, phần mui dốc về phía sau và các mảng ốp màu đen tương phản.

Cụm đèn LED lấy cảm hứng từ hình ảnh chòm sao là một trong những điểm nhận diện chính ở phần đầu xe. Lưới tản nhiệt chủ động có khả năng đóng mở tùy điều kiện vận hành, góp phần tối ưu tính khí động học. Hệ số cản không khí của EV3 đạt 0,27. Xe được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch với thiết kế hình học, đi kèm lốp 215/60 R17. Khoảng sáng gầm đạt 140 mm.

Khoang cabin của Kia EV3 được bố trí tinh tế với sự kết hợp màu sắc trẻ trung. Điểm nhấn trung tâm là cụm màn hình rộng liền khối kích thước 30 inch, bao gồm hai màn hình 12 inch cho bảng đồng hồ và giải trí, kẹp giữa là màn hình điều khiển điều hòa 5 inch.

Bệ trung tâm tích hợp bàn trượt có thể dịch chuyển dọc 120 mm, cụm phím chọn chế độ lái, hai đế sạc không dây và ba cổng sạc USB-C. Xe còn có camera lùi tiêu chuẩn cùng hệ thống âm thanh 6 loa, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Hàng ghế sau sở hữu sàn phẳng giúp tối ưu khoảng để chân, đi kèm cửa gió điều hòa riêng và hai cổng sạc USB-C tích hợp ở lưng ghế trước. Dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn đạt 460 lít, có thể mở rộng lên 1.250 lít khi gập hàng ghế thứ hai. Xe cũng được bổ sung thêm một cốp chứa đồ nhỏ dung tích 25 lít ở phía trước.

Kia EV3 được trang bị một mô-tơ điện đơn đặt ở cầu trước, sản sinh công suất tối đa 201 mã lực và mô-men xoắn cực đại 283 Nm. Bộ pin dung lượng 58,3 kWh cung cấp phạm vi di chuyển lên tới 511 km sau mỗi lần sạc đầy theo tiêu chuẩn NEDC.

Mẫu xe SUV Kia EV3 2027 chạy điện cũng được hỗ trợ sạc chậm AC 11 kW (sạc từ 10% đến 80% trong 5 giờ 20 phút) và sạc nhanh DC 350 kW (sạc từ 10% đến 80% trong 29 phút).

Trang bị an toàn trên xe nổi bật với gói công nghệ hỗ trợ lái DriveWise bao gồm: kiểm soát hành trình thông minh, hỗ trợ giữ làn, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo mở cửa an toàn và cảm biến đỗ xe.

Tại thị trường Philippines, mẫu xe SUV điện Kia EV3 2027 mới được cung cấp 7 màu ngoại thất gồm Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Shale Gray, Ivory Silver, Frost Blue, Terra Cotta và Aventurine Green.

Video: Xem chi tiết mẫu xe SUV điện Kia EV3 2027 mới.