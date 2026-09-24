[GALLERY] Kia Carens 2026 'nhá hàng' tại Việt Nam, ra mắt đúng dịp Trung Thu?

Kia Việt Nam vừa đăng tải một hình ảnh "nhá hàng" cho biết hãng chuẩn bị bổ sung một thành viên mới với "một diện mạo mới, một không gian mới và nhiều điều thú vị đang chờ được khám phá". Dù không trực tiếp đề cập, nhưng ở góc phải hình ảnh có thể thấy rõ một phần đầu đặc trưng của phiên bản Carens facelift, từng được ra mắt đầu tiên tại Ấn Độ vào tháng 5/2025 với tên Carens Clavis.

Thiết kế của mẫu xe này khác khá nhiều so với Carens hiện tại đang bán ở Việt Nam. Mặt trước của Carens Clavis trông khá giống các dòng xe điện EV của Kia khi đã được cập nhật với đèn LED DRL Star Map bóng bẩy tích hợp đèn báo rẽ. Ngoài ra, đèn pha LED cũng có các bóng dạng đá viên Ice-Cube MFR. Carens Clavis cũng có các tấm ốp trước sau với lớp mạ crôm satin.

Ở các bản cao cấp, Kia Carens 2026 nâng cấp mới sử dụng hợp kim hai tông màu phay kim cương 17 inch. Ở phía sau, Carens Clavis có đèn hậu kết nối Star Map LED. Bên trong, Kia Clavis có màn hình toàn cảnh kép 26,62 inch cho thông tin giải trí và bảng điều khiển cụm đồng hồ.

Để so sánh, Kia Carens được trang bị màn hình cảm ứng 10,25 inch và cụm đồng hồ kỹ thuật số đầy đủ có cùng kích thước. Một bổ sung khác cho Clavis là ghế lái chỉnh điện 4 hướng. Bộ Kia Connect đã được cập nhật với điều khiển cửa sổ từ xa, chức năng tìm xe của tôi với màn hình quan sát xung quanh và lệnh VR đa ngôn ngữ.

Một bản cập nhật lớn khác với Kia Clavis là cửa sổ trời toàn cảnh 2 tấm kính. Trong khi đó, Carens được cung cấp với cửa sổ trời một tấm kính. Những điểm nổi bật khác của Kia Clavis bao gồm cụm nút điều chỉnh hệ thống thông tin giải trí/điều hoà, ghế trước thông gió, máy lọc không khí tinh khiết thông minh với màn hình đo chỉ số chất lượng không khí AQI và hệ thống âm thanh cao cấp BOSE với 8 loa.

Kia Clavis có ADAS Cấp độ 2 với 20 tính năng tự động với biến thể 7DCT. Gói này gồm cảnh báo va chạm điểm mù, hỗ trợ tránh va chạm điểm mù, màn hình quan sát điểm mù trong cụm, camera 360°, kiểm soát hành trình thông minh với chức năng dừng và đi và cảnh báo sự chú ý của người lái.

Ngoài ra xe còn có cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ tránh va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ giữ làn đường, hỗ trợ đèn pha, cảnh báo va chạm với phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ tránh va chạm, cảnh báo thoát hiểm an toàn.

Các tính năng an toàn tiêu chuẩn phần lớn giống với Carens. Kia Clavis có 18 tính năng an toàn tiêu chuẩn trên tất cả các biến thể, so với 15 tính năng an toàn tiêu chuẩn có sẵn trên Carens. Các điểm nổi bật chính bao gồm 6 túi khí, ESC, VSM, BAS, HAC, DBC & ABS, cảm biến đỗ xe trước và sau, phanh đĩa toàn bộ bánh xe và hệ thống giám sát áp suất lốp.

Các tùy chọn hệ động lực của Carens Clavis vẫn giữ nguyên tại Ấn Độ, ngoại trừ hộp số 6MT được bổ sung thêm động cơ xăng tăng áp 1,5 lít. Các tùy chọn hộp số 6iMT và 7DCT giống như Carens. Động cơ xăng tăng áp 1,5 lít tạo ra công suất 160PS và mô-men xoắn 253Nm. Các tùy chọn động cơ khác, động cơ xăng NA 1,5 lít 115PS (hộp số sàn 6MT) và động cơ diesel 1,5 lít 116PS (6MT / 6AT) giống như Carens.

Hiện chưa rõ Kia Carens facelift 2026 sắp bán ở Việt Nam sẽ có cấu hình như thế nào. Các thông tin chi tiết về chiếc xe sẽ được công bố ở thời điểm ra mắt, dự kiến sẽ vào ngày 25/9/2026. Thông tin hé lộ của Kia Việt Nam cho thấy rõ bối cảnh Tết Trung Thu, và thời điểm này rơi vào đúng ngày 25/9/2026.

Video: Giưới thiệu mẫu xe MPV Kia Carens facelift mới.