[GALLERY] Khoảnh khắc gia đình Joyce Phạm bên bé Jayven mới chào đời

Người đẹp Joyce Phạm, con gái của doanh nhân Minh "Nhựa" thu hút sự chú ý khi thông báo em bé thứ 5 đã chào đời. Cô chia sẻ loạt hình ảnh ghi lại hành trình 'vượt cạn' tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM, đồng thời giới thiệu thành viên mới của gia đình với tên gọi Jayven. Ảnh: FB Tâm Nguyễn

Chùm ảnh Joyce Phạm đón quý tử sau 9 tháng 10 ngày mong ngóng nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đáng chú ý, những khoảnh khắc cả gia đình 7 thành viên cùng xuất hiện bên nhau mang đến cảm giác gần gũi, hạnh phúc. Sự góp mặt của em bé mới khiến tổ ấm nhỏ càng thêm rộn ràng. Ảnh: FB Tâm Nguyễn

Joyce Phạm cũng tiết lộ khoảng thời gian trước khi sinh, các thành viên trong gia đình đều không tránh khỏi lo lắng. Bởi đây đã là lần thứ 5 cô trải qua hành trình mang thai và vượt cạn, mọi người đều thấp thỏm trước những rủi ro hoặc tình huống không mong muốn có thể xảy ra. Ảnh: FB Tâm Nguyễn

Dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, bản thân Joyce Phạm vẫn không tránh khỏi cảm giác bất an khi nằm trên giường sinh. Những chia sẻ chân thật của cô phần nào cho thấy phía sau niềm vui chào đón thành viên mới là không ít áp lực và cảm xúc mà một người mẹ phải trải qua. Ảnh: FB Tâm Nguyễn

Sau tất cả, điều khiến Joyce Phạm cảm thấy may mắn và hạnh phúc chính là luôn có gia đình ở bên cạnh. Sự quan tâm, yêu thương và chăm sóc chu đáo từ những người thân trở thành nguồn động viên lớn, giúp cô vững vàng hơn trong hành trình sinh nở. Ảnh: FB Tâm Nguyễn

Theo thông tin được người đẹp chia sẻ, bé Jayven chào đời ngày 1/10/2026. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cậu út đã hơn một tháng tuổi. Sự xuất hiện của thành viên mới đánh dấu một cột mốc đáng nhớ đối với gia đình Joyce Phạm. Ảnh: FB Tâm Nguyễn

Ở tuổi 27, Joyce Phạm đã là mẹ của 5 em bé, gồm 4 con trai và 1 con gái. Trước khi Jayven chào đời, vợ chồng cô đã có 4 nhóc tỳ đáng yêu. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Các con của Joyce Phạm có khoảng cách tuổi khá gần nhau. Điều này khiến nhiều người thích thú khi hình dung hành trình trưởng thành của các bé trong những năm tới. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Từ một rich kid nổi tiếng với cuộc sống sang chảnh, Joyce Phạm hiện nhận được nhiều sự quan tâm bởi hình ảnh một người mẹ trẻ đông con. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, từ chuyện chăm sóc các bé đến những giây phút cả gia đình quây quần bên nhau. Ảnh: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Hậu trường chụp ảnh bầu đáng yêu của vợ chồng Joyce Phạm. Clip: FB Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm