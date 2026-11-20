Mới đây, Huỳnh Phương và Khả Như bất ngờ công khai hình ảnh cầu hôn trong tiệc sinh nhật tuổi 34 của nam diễn viên cách đây một tuần. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả, bởi cả hai vốn khá kín tiếng trong chuyện tình cảm. Trong bức ảnh được chia sẻ, Khả Như xuất hiện với chiếc nhẫn ở ngón áp út tay phải. Ảnh: FB Huỳnh Phương

Trước khi có động thái xác nhận chuyện tình cảm, Khả Như và Huỳnh Phương đã trải qua khoảng thời gian dài hẹn hò kín đáo. Cặp đôi vướng nghi vấn yêu nhau từ năm 2022. Ảnh: FB Huỳnh Phương

Trong suốt thời gian vướng tin đồn, Khả Như và Huỳnh Phương luôn có mặt trong những dấu mốc quan trọng của đối phương. Họ đồng hành tại nhiều dự án nghệ thuật, sự kiện giải trí cũng như các chuyến du lịch trong và ngoài nước. Ảnh: FB Huỳnh Phương

Một chi tiết khác khiến khán giả chú ý là Huỳnh Phương dù kém Khả Như 5 tuổi nhưng luôn lựa chọn cách xưng hô anh - em với đàn chị. Trên Instagram, nam diễn viên cũng chỉ theo dõi duy nhất tài khoản của Khả Như. Bên cạnh đó, cặp đôi từng để lộ những dấu hiệu được cho là đang sống chung nhà. Ảnh: FB Huỳnh Phương

Dù nhiều lần được truyền thông và khán giả hỏi về chuyện yêu đương, Khả Như lẫn Huỳnh Phương đều chọn cách trả lời úp mở, không xác nhận cũng chẳng phủ nhận. Tuy nhiên, cả hai vẫn thường xuyên xuất hiện bên nhau trong những chuyến đi chơi, du lịch cùng bạn bè. Ảnh: FB Huỳnh Phương

Sự đồng hành bền bỉ qua nhiều năm khiến người hâm mộ cho rằng mối quan hệ của họ không đơn thuần chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Ảnh: FB Huỳnh Phương

Từ những bức ảnh đời thường đến khoảnh khắc xuất hiện trước công chúng, cả hai thường xuyên đứng cạnh nhau, không ngại thể hiện sự thân thiết. Ảnh: FB Huỳnh Phương

Trước đó, Huỳnh Phương còn được một số khán giả bắt gặp đi ăn cùng gia đình bạn gái, làm dấy lên tin đồn cả hai đã tính đến chuyện kết hôn. Ảnh: FB Huỳnh Phương

Đáng chú ý, trong dịp sinh nhật Huỳnh Phương vào năm ngoái, nam diễn viên từng đăng tải hình ảnh hẹn hò cùng Khả Như. Động thái này được nhiều người xem như cách ngầm công khai chuyện tình cảm sau thời gian dài giữ kín. Ảnh: FB Huỳnh Phương

Khả Như sinh năm 1987, là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu sân khấu kịch. Trong khi đó, Huỳnh Phương sinh năm 1992, được đông đảo khán giả biết đến thông qua nhóm hài FAPtv. Ảnh: FB Huỳnh Phương

Khả Như thư giãn cuối tuần. Clip: FB Khả Như