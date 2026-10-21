[GALLERY] Khả Ngân khoe bụng bầu nhí nhảnh, nhan sắc mẹ bầu gây mê

Mới đây, diễn viên Khả Ngân thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu trong thời gian mang thai con đầu lòng. Không cầu kỳ trong cách tạo dáng hay trang phục, nữ diễn viên vẫn khiến người hâm mộ thích thú nhờ vẻ ngoài tươi tắn, tràn đầy năng lượng. Ảnh: FB Khả Ngân

Trong loạt ảnh, Khả Ngân lựa chọn chiếc váy baby doll ngắn màu xanh dương với thiết kế rộng rãi, trẻ trung. Ảnh: FB Khả Ngân

Bối cảnh vườn cây xanh mát càng làm nổi bật nét trong trẻo của nữ diễn viên. Khả Ngân liên tục tạo dáng nhí nhảnh, biểu cảm tự nhiên cùng nụ cười rạng rỡ. Ảnh: FB Khả Ngân

Đáng chú ý, nhan sắc của Khả Ngân trong những tháng cuối thai kỳ trở thành chủ đề được nhiều người bàn luận. Gương mặt cô vẫn giữ được những đường nét thanh tú, làn da tươi tắn và thần thái rạng rỡ. Vẻ ngoài nhẹ nhàng, trẻ trung giúp nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ. Ảnh: FB Khả Ngân

Bên cạnh nhan sắc, vóc dáng của Khả Ngân cũng khiến nhiều người chú ý. Dù đang mang thai con đầu lòng, cô vẫn trông gọn gàng, năng động trong những khung hình được chia sẻ. Ảnh: FB Khả Ngân

Những hình ảnh mới cho thấy cô tận hưởng khoảng thời gian mang thai với tinh thần thoải mái, vui vẻ. Ảnh: FB Khả Ngân

Trước đó, chuyện tình cảm của Khả Ngân cũng nhận được nhiều sự quan tâm khi cô thông báo nhận lời cầu hôn từ Nhan Phúc Vinh vào cuối tháng 8. Thông tin này khiến không ít khán giả bất ngờ bởi cả hai vốn khá kín tiếng, ít chia sẻ về đời sống riêng tư trước công chúng. Ảnh: FB Khả Ngân

Người hâm mộ dành nhiều lời chúc phúc cho nữ diễn viên, đồng thời bày tỏ sự vui mừng khi cô bước sang một giai đoạn mới với nhiều thay đổi. Ảnh: FB Khả Ngân

Sinh năm 1997, Khả Ngân từng được biết đến với biệt danh “hot girl boxing” trước khi theo đuổi con đường diễn xuất chuyên nghiệp. Cô tham gia nhiều dự án điện ảnh và truyền hình như: "Hậu duệ mặt trời" bản Việt, "Bí mật của gió", "Trở về 3" và "11 tháng 5 ngày". Ảnh: FB Khả Ngân

Đặc biệt, vai diễn trong phim "11 tháng 5 ngày" đã giúp Khả Ngân giành giải Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc nhất tại Cánh diều 2021. Cô cũng lọt top 5 đề cử Diễn viên nữ ấn tượng tại VTV Awards 2022. Ảnh: FB Khả Ngân

Nhan sắc xinh đẹp của diễn viên Khả Ngân. Clip: FB Khả Ngân