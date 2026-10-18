[GALLERY] Kawasaki Z300 2027 sắp 'hồi sinh' sau 8 năm, ra mắt ngày 20/10

Kawasaki chính thức hé lộ mẫu naked-bike Z300 mới dành cho thị trường Ấn Độ thông qua các trang mạng xã hội của hãng, sau khi xuất hiện tại một sự kiện đại lý riêng ở Bengaluru. Dự kiến, các đại lý sẽ mở nhận đặt cọc từ ngày 19/10 và xe chính thức ra mắt vào ngày 20/10/2026 tới đây.

Điều này đánh dấu sự trở lại của Z300 kể từ khi chiếc xe bị thay thế bởi Z400 vào năm 2018. Kawasaki Z300 mang ngôn ngữ thiết kế Sugomi đặc trưng, lấy cảm hứng từ các dòng xe lớn hơn như Z900. Ngoại thất xe sở hữu đường nét góc cạnh, bình xăng nhô cao cơ bắp, cánh gom gió kéo dài xuống dưới và cụm đèn chiếu sáng chính LED ba chi tiết.

Kawasaki Z300 2027 mới sẽ ra mắt với hai tùy chọn màu sắc là Xanh và Đen. Cụm đèn xi-nhan vẫn sử dụng bóng halogen truyền thống. Hệ thống treo trước là dạng ống lồng lồng phuộc ống lồng RSU thay vì phuộc hành trình ngược USD.

Z300 phát triển trên nền tảng của mẫu Ninja 300 vốn vẫn luôn được bán tại Ấn Độ. Nhiều chi tiết phần cứng được chia sẻ lại từ dòng sportbike này, bao gồm vành xe, hệ thống phanh đĩa đơn ở cả bánh trước và bánh sau.

Kawasaki Z300 2027 có hệ thống ống xả và thiết kế yên đôi hai tầng. Vị trí ghi-đông thiết kế rộng và cao hơn, mang lại tư thế ngồi thẳng, thoải mái cho người lái.

Điểm nâng cấp đáng chú ý so với Ninja 300 nằm ở bảng đồng hồ, khi màn hình bán kỹ thuật số cũ được thay thế bằng màn hình TFT hiện đại, hỗ trợ kết nối thông minh và tính năng dẫn đường.

Sức mạnh của Kawasaki Z300 2027 thế hệ mới đến từ khối động cơ xilanh đôi song song, dung tích 296cc, làm mát bằng dung dịch, DOHC 4 van/xilanh. Động cơ này trên Ninja 300 sản sinh công suất tối đa 39 mã lực và mô-men xoắn cực đại 26,1Nm, đi kèm hộp số 6 cấp.

Mẫu xe Sport-bike Ninja 300 hiện có trọng lượng 170kg, vì vậy Kawasaki Z300 2027 mới dự kiến sẽ có trọng lượng nhẹ hơn. Mọi thông số kỹ thuật và giá bán chi tiết của xe sẽ được công bố chính thức vào ngày ra mắt 20/10/2026.

Video: Hé lộ mẫu xe môtô Kawasaki Z300 2027 mới sắp ra mắt.