[GALLERY] Kawasaki Ninja 650 2027 nâng cấp phuộc, phanh mới - chờ về Việt Nam

Kawasaki cuối cùng đã mang đến một loạt nâng cấp đáng kể về phần cứng cho mẫu Sportbike Ninja 650 cỡ trung ở đời 2027. Trong đó, đáng chú ý là phuộc trước dạng ống lồng thông thường đã được thay thế bằng loại hành trình ngược Showa SFF-BP đường kính 37 mm.

Cụ thể, ở phía trước, phuộc Showa SFF-BP (Separate Function Fork – Big Piston) mới được dùng để thay cho hệ thống phuộc ống lồng cũ. Kawasaki cho biết loại phuộc này được thiết kế nhằm giảm áp suất giảm chấn, đồng thời mang đến khả năng kiểm soát phần đầu xe và phản hồi tốt hơn cho người lái.

Hệ thống phanh cũng được nâng cấp đáng kể với cùm phanh hướng tâm 4 piston mới thay thế loại 2 piston lắp hướng trục trước đây. Kích thước đĩa phanh vẫn được giữ nguyên với hai đĩa bán nổi phía trước có đường kính 300 mm.

Màn hình màu TFT 4,3 inch của Ninja 650 được thiết kế lại giao diện cho đời 2027. Trong khi đó, hệ thống kết nối với điện thoại thông minh Rideology của Kawasaki hiện đã hỗ trợ tính năng dẫn đường và điều khiển bằng giọng nói.

Trong khi đó, bánh sau tiếp tục sử dụng đĩa phanh 220 mm như phiên bản hiện tại với cùm phanh 1 piston. Hệ thống treo sau Horizontal Back-link cũng được tinh chỉnh với độ cứng lò xo mới. Chắn bùn trước được mở rộng để tăng khả năng bao phủ xung quanh các ống phuộc mới.

Độ cứng của lò xo giảm xóc sau cũng đã được nâng cấp để phù hợp với hệ thống treo trước mới, hãng khẳng định chiếc xe vẫn thân thiện với người lái và mang lại cảm giác tự nhiên – thay vì cứng nhắc và tập trung vào hiệu suất như những chiếc sportbike phân khối lớn truyền thống.

Công suất động cơ của Kawasaki Ninja 650 2027 không thay đổi. Mẫu mô tô tầm trung này tiếp tục sử dụng động cơ 2 xi-lanh song song, làm mát bằng dung dịch, dung tích 649 cc.

Khối động cơ sản sinh công suất tối đa khoảng 68 mã lực tại tua máy 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 64 Nm tại tua máy 6.700 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số 6 cấp và bộ ly hợp Assist & Slipper.

Kawasaki Ninja 650 2027 sở hữu chiều cao yên xe 785mm và trọng lượng ướt được công bố là 194kg khi bình xăng 15 lít được đổ đầy 90%. Hệ thống kiểm soát lực kéo và 2 chế độ lái được trang bị sẵn. Trong khi đó quickshift là tuỳ chọn.

Kawasaki Ninja 650 2027 sẽ được cung cấp với 3 tùy chọn màu gồm xanh Lime Green, xám nhám Metallic Matte Graphenesteel Gray phối đen Metallic Spark Black và đen Metallic Flat Spark Black phối xám Metallic Carbon Gray mới. Mức giá xe hiện vẫn chưa được công bố.

Video: Giới thiệu mẫu xe môtô thể thao Kawasaki Ninja 650 2027.